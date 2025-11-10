Comisia Vetting are o nouă conducere

Comisia de Evaluare a Judecătorilor (Comisia Vetting) și-a desemnat noua echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Noul președinte al Comisiei l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional.

Conform unui comunicat de presă, schimbarea survine în contextul retragerii lui Scott Bales din rolul de președinte al Comisiei și al unei „reorganizări interne planificate, menite să asigure continuitatea activității Comisiei și buna desfășurare a proceselor de evaluare aflate în derulare”.

Conform Comisiei, Andrei Bivol este avocat cu peste 15 ani de experiență în domeniul juridic. A reprezentat clienți în peste 150 de litigii civile comerciale și administrative, în diverse domenii ale dreptului, la toate nivelurile de jurisdicție din R. Moldova. A reprezentat reclamanți în peste 40 de cauze în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Deține, de asemenea, o „experiență semnificativă” în arbitraj internațional reprezentând entități publice dar și private în fața unor instituții de arbitraj internațional precum ICSID, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga sau Curtea Europeană de Arbitraj. A fost implicat în calitate de expert în proiecte de analiză și creație legislativă în domeniul financiar, antreprenoriat și sprijinirea IMM-urilor, susținute de organizații precum Uniunea Europeană, GIZ sau USAID.

Marcel van de Wetering, cetățean al Regatului Țărilor de Jos, este judecător senior specializat în domeniul penal la Judecătoria de Primă Instanță Zeeland West Brabant. Cu o carieră de peste două decenii în sistemul judiciar olandez, a activat atât în domeniul penal, cât și în cel civil, deținând anterior funcțiile de judecător de instrucție și consilier juridic coordonator în cadrul Ministerului Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă din Țările de Jos. Este licențiat în Drept la Universitatea din Utrecht și autor de comentarii juridice la Codul de Procedură Penală olandez.