Comisia de preselecție a candidaților la funcția de șef al PCCOCS „a luat act de cererea de retragere a lui Eugeniu Rurac” și anunță despre imposibilitatea continuării concursului – CSP

UPDATE 15:10 Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) confirmă faptul că, în ședință Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), trei din cei cinci membri ai Comisiei au luat act de cererea de retragere din concurs a lui Eugeniu Rurac.

Potrivit CSP, Comisia a constatat imposibilitatea continuării concursului pentru funcția de procuror-șef al PCCOCS, în contextul retragerii din comisia a celor cinci membri, informând candidații rămași în concurs despre decizia luată.

Știrea inițială

Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), propus de președinta Maia Sandu în componența comisiei de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), și-a anunțat retragerea din comisie, după ce alți patru membri și-au anunțat demisia cu puțin timp în urmă. Astfel, toți membrii comisiei s-au retras și acum Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) ar urma să decidă dacă creează o nouă comisie sau suspendă concursul.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Iulian Groza a declarat că după ședinta Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 31 ianuarie ar fi comunicat aparatului CSP că planifică să se retragă din comisie și că nu va participa la ședința din 1 februarie la care, potrivit lui Groza, trei membri ai comisiei au aprobat cererea de retragere din concurs a lui Eugeniu Rurac.

„Ieri, imediat după comisia CSP, am comunicat cu membrii comisiei speciale și aparatul CSP și am menționat că eu nu voi participa la ședința planificată pentru 1 februarie. Am zis că planific că să mă retrag din această comisie. (…) Încă un membru tot a spus că planifică să se retragă și nu vrea să participe mai departe, asta a fost pe 31 ianuarie. Astăzi, 1 februarie, a avut loc ședința acestei comisii, în componență de trei persoane. Au avut două subiecte pe agendă. Primul subiect a fost cererea de retragere din concurs a domnului Rurac. Cererea respectivă a fost examinată și acceptată. Al doilea subiect a fost cererea prin care Tudor Osoianu, Roman Eremciuc și Boris Poiată au cerut retragerea din comisie. Am fost informat de aparatul CSP că a avut loc ședință și că trei membri s-au retras și au luat în considerație și retragerea lui Ion Guceac, iar cererea mea de retragere nu au luat-o în considerație pentru că eu am spus că doar planific să mă retrag. După ce am fost informat că a avut loc ședința am spus că mă retrag”, a declarat Iulian Groza.