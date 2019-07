Cine sunt cei trei candidați, înscriși în cursa pentru funcția de procuror general interimar

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 26 iulie, pentru a desemna un candidat la funcția de procuror general interimar. Până la această oră, în concurs, și-au depus cererea de participare doar trei candidați. Este vorba despre Viorel Morari, Anatolie Istrate și Viorel Radețchi.

Viorel Radețchi activează în calitate de procuror în Secția procurori pentru misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale. Anterior acesta a activat și în calitate de șef al Procuraturii Anticorupție.

Viorel Morari, la rândul său, a activat și el în calitate de șef al Procuraturii Anticorupție, demisionând din această funcție în aprilie. Ulterior, Morari a fost transferat în calitate de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanţele de judecată a Procuraturii Generale.

Cel de-al treilea candidat, Anatolie Istrate, este avocat de profesie, iar Viorel Morari este fost șef al Procuraturii Anticorupție.

Dosarele celor trei candidați urmează a fi analizate de membrii CSP în cadrul ședinței de astăzi.

Potrivit noii modificări la Legea cu privire la Procuratură, procurorul general interimar urmează a fi numit de președinte la propunerea CSP, care va trebui să fie convocat în termen maxim de 3 zile pentru a desemna un candidat. În cazul în care președintele va depista probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului la funcția respectivă, acesta va putea refuza numirea candidatului în funcția respectivă. Ulterior, în cazul în care candidatul este respins, procurorul general interimar va fi desemnat prin decret de către președinte, la propunerea Parlamentului.

Funcția de procuror general a rămas vacantă la 11 iulie, după ce Eduard Harunjen a demisionat din funcția de procuror general al R. Moldova, invocând imposibilitatea exercitării atribuțiilor din motive de sănătate. S-a întâmplat, după ce odată cu schimbarea puterii în stat, clasa politcă de la guvernare și societatea civilă au cerut demisia acestuia, iar la 9 iulie Parlamentul a adoptat acea hotărâre, prin care a constatat că au existat nereguli la numirea lui Harunjen în funcție.

Interimatul funcției de procuror general este asigurat de unul dintre adjuncții săi, Igor Popa. Eduard Harunjen l-a desemnat pe Popa drept interimar prin ordin, înainte de a demisiona, atunci când a plecat în concediu medical.