Candidații la funcția de judecător sau procuror vor putea susține examenul repetat, dacă nu au obținut media generală de cel puțin 8

Candidații la funcția de judecător sau procuror vor putea susține examenul repetat, dacă nu au obținut la examenul inițial media generală de cel puțin 8,00. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de modificare a Legii privind Institutul Național al Justiției (INJ), votat în prima lectură de Parlament.

Potrivit documentului, audienții INJ vor fi admiși la sesiunea repetată fără a pierde statutul și fără obligația de a restitui bursa primită pe durata studiilor. Dacă nici la sesiunea repetată candidatul nu va obține media generală de 8,00, va fi obligat să restituie Institutului bursa încasată.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), în urma propunerilor formulate de INJ.

„Proiectul de lege conține prevederi care clarifică drepturile audienților pe parcursul formării inițiale. Astfel, aceștia vor beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală pe întreaga perioadă a studiilor. În cazul incapacității temporare de muncă, confirmată prin certificat medical, audientul va primi 60% din valoarea bursei și nu va putea fi exmatriculat dacă, din motive de sănătate, nu a putut participa la evaluările curente. Totodată, absențele motivate de decesul unei rude până la gradul al IV-lea vor fi justificate prin prezentarea actelor necesare”, se arati în comunicatul emis de Parlament.

O altă modificare prevede că audienții INJ vor putea solicita suspendarea cursurilor de formare inițială în cazul incapacității temporare de muncă sau al unei stări de sănătate care face imposibilă participarea la activități de instruire. Pe durata suspendării, audienții vor beneficia în continuare de asigurare medicală și își vor păstra 80% din bursă. După încetarea cauzei de suspendare, audienții vor fi reîncadrați în același an de studii sau în anul următor, în funcție de circumstanțe.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Prima promoție de audienți a fost admisă la Institutul Național al Justiției în septembrie 2007 și a absolvit în martie 2009. De la înființare și până în prezent, INJ a pregătit 17 promoții de absolvenți, oferind sistemului de justiție 265 de candidați la funcția de judecător și 351 de candidați la funcția de procuror.