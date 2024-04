AUDIO „Ei, ce suntem copii mititei?” Fragmente audio din dosarul consilierului de probațiune din Bălți, reținut pentru corupere pasivă

Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice joi, 4 aprilie, fragmente audio din dosarul consilierului de probațiune din Bălți, reținut pentru corupere pasivă. Acesta ar fi extorcat 4000 de lei de la un localnic.

Vocea 1: Eu de asta şi nu înţelegeam şi-s cu 4000 aeștia. A zis să mă lămuresc singur?

Vocea 2: Nu, nu. Dă să-ți lămuresc. Când o să vie cineva să te controleze, ap eu o să te sun și tu ai să vii repede.

Vocea 1: Aha, aha. Ap eu iaca asta am vrut, iaca asta eu am vrut să aflu.

Vocea 2: Iacă-tă cum. Și te-ai dus și ți-ai făcut chestiile tale. (vorbire nedesluşită) Eu am vrut repede să te pun câte 8 ore, știi?

Vocea 1: Ei, ce suntem copii mititei?

Vocea 2: Da, de-atâta.

Vocea 1: 4000 mii, cum am grăit.

Un consilier de probațiune din cadrul Biroului de Probațiune Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă. Acesta ar fi pretins și primit 4000 de lei de la un locuitor al municipiului pentru a nu-i verifica graficul de executare a muncii neremunerate în folosul comunității, stabilite ca pedeapsă pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere, se arată într-un comunicat joi, 4 aprilie.

În urma acțiunilor de urmărire penală, bănuitul a fost reținut după transmiterea banilor sub controlul CNA. Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, urmând ca procurorii să decidă asupra solicitării măsurii preventive.