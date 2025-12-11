Articole din presă, sentințele lui Ilan Șor și Vlad Filat și o plângere a lui Veaceslav Platon, probe ale apărării, în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. O nouă ședință fără inculpat și fără martori

O nouă ședință de judecată în dosarul privind frauda bancară, în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc, s-a desfășurat fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor.

Avocații lui Plahotniuc au continuat, la ședința din 11 decembrie 2025, să prezinte probele materiale. Printre acestea s-au numărat mai multe articole din presă, decizia Curții de Apel de condamnare a lui Ilan Șor, sentința de condamnare a lui Vlad Filat și declarațiile din acest dosar făcute de către Iurie Leancă, fost prim-ministru, Veaceslav Ioniță, fost deputat, Victor Bodiu, fost șef al Cancelariei de Stat, Victor Barbăneagră, fost vice-ministru al finanțelor, și Eduard Bănăruc, fostul secretar general adjunct al Guvernului.

De asemenea, a fost prezentată ca probă a apărării o plângere a lui Veaceslav Platon către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție din România, împotriva lui Vladimir Plahotniuc, în care acesta susține că, împreună cu Iurie Contievschi, ar fi fost înșelați de către Plahotniuc la cumpărarea unor active, ce ar fi fost luate în mod ilegal de la Victor și Viorel Țopa.

Probele au fost citite timp de peste trei ore de către avocați. De exemplu, avocata Victoria Burduja a citit aproape integral investigația TV8 „Spovedania” lui Șor și Platon despre frauda bancară și influența lui Plahotniuc, în care sunt citate stenograme ale unor discuții dintre Ilan Șor și Veaceslav Platon din 2015. Aceleași stenograme au fost citite în instanță în original, în limba rusă, de către avocatul Lucian Rogac, la ședințele anterioare.

După ședință, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a acuzat avocații că, prin prezentarea acestor probe, ar încerca tărăgănarea procesului.

„Partea apărării, deja de cinci ședințe, citește materialele care au fost prezentate. De fiecare dată am făcut obiecții și am solicitat să fie făcute rezumate sau concluzii cu referire la circumstanțele relevante pentru episodul care se examinează în acest proces. Instanța a acceptat citirea integrală a materialelor, ceea ce, în consecință, duce la desfășurarea lentă a acestor ședințe de judecată și tergiversarea examinării cauzei. Am menționat și la ședința precendentă că articolele din mass-media, deciziile de judecată care au puterea lucrului judecat, acte normative, hotărâri ale autorităților publice, sunt cunoscute, fiecare poate să le citească și nu este necesar pentru a fi redate integral în instanța de judecată”, a subliniat procurorul.

„Apărarea nu consideră acest fapt drept o tărăgănare. Mai mult ca atât, facem uz de dreptul nostru de a prezenta acte pe care le considerăm relevante. Faptul că sunt în spațiul public nu înseamnă că apărarea nu are dreptul să le prezinte la materialele cauzei și ulterior, la etapa de dezbateri judiciare, să motivăm de ce anume aceste documente sunt relevante pentru speța dată”, a declarat avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac.

El a a declarat că la ședința următoare, planificată pentru luni, 15 decembrie, se vor prezenta martori „surpriză”. El a spus că au fost citați toți cei 27 de martori acceptați de instanță.

„Noi am solicitat tuturor martorilor să se prezinte în instanța de judecată, vedem în funcție de graficul acestora disponibilitatea de a se prezenta la ședințele de judecată. Refuz expres încă nu am primit de la niciunul din martori, suntem în discuții permanente cu toți martorii”, a spus Rogac.