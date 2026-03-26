Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o după gratii pe Evghenia Guțul, a fost audiată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor

Judecătoarea Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o după gratii pe Evghenia Guțul, candidată la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), a fost audiată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor joi, 26 martie. Procedura face parte din etapa finală a procesului de evaluare a integrității etice și financiare. Comisia urmează să adopte raportul.

Evaluarea Anei Cucerescu a început în noiembrie 2025, perioadă în care Comisia a colectat informații „de la instituții publice și entități private, precum și din surse deschise”. Totodată, candidata a răspuns la mai multe runde de întrebări adresate de membrii Comisiei.

Potrivit președintelui Comisiei, Andrei Bivol, audierea este organizată în baza Regulamentului, atunci când, în urma analizei informațiilor, nu există dubii privind respectarea criteriilor de integritate. În aceste condiții, magistrata a fost invitată să confirme exactitatea datelor prezentate anterior.

În cadrul audierii, Ana Cucerescu a confirmat veridicitatea informațiilor și declarațiilor depuse pe parcursul evaluării.

„În absența unor informații suplimentare relevante, Comisia urmează să adopte un raport de evaluare, care va fi transmis ulterior Consiliului Superior al Magistraturii”, a punctat Comisia.

De 14 ani în magistratură, judecătoarea Ana Cucerescu a ajuns în atenția publică după ce a pronunțat două sentințe în dosare de rezonanță. Este vorba despre condamnarea lui Iurie Roșca, în august 2024, la 6 ani de închisoare și cea mai recentă decizie – 7 ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, pronunțată la 5 august 2025.