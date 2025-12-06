Acuzații grave la o firmă de investiții imobiliare condusă de directorul „Pro Imobil Grup”. Vlad Musteață: „Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar”

Firma de investiții imobiliare „North Bucharest Investments”, al cărei CEO este Vlad Musteață, directorul companiei „Pro Imobil Grup”, ar fi acuzată de crearea un circuit financiar prin care nu ar fi declarat în contabilitate sumele încasate de la cumpărătorii de apartamente și ar fi disimulat fonduri introduse în România din Republica Moldova, scrie presa din România.

Potrivit Poliției, joi, 4 decembrie, au avut loc 25 de percheziții în București și Ilfov privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Sursele Economedia susțin că Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investments, ar fi fost reținut. Totuși, Musteață a făcut o postare sâmbătă, 6 decembrie, pe rețelele sociale, însotiță de un mesaj video.

„Ca să fie clar: A fost un control de rutină a organelor responsabile de la București. Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar. Ceea ce apare în presă este doar o continuare a campaniei de denigrare a imaginii și afacerilor mele, dirijată de aceeași oameni de la Chișinău, care stau în spatele atacului raider și a dosarului instrumentat acum câțiva ani”, scrie Vlad Musteață pe rețelele sociale.

Musteață este cunoscut în R. Moldova ca director al companiei imobiliare „Pro Imobil Grup”. Anterior, acesta a mai fost vizat în presupuse scheme imobiliare și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției române, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.