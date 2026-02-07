Video cu imagini rasiste despre soții Obama, distribuit de Trump și apoi șters. Senator republican: „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe”

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a declarat că „nu a văzut” partea dintr-un video distribuit pe rețelele sociale, care conținea o secvență rasistă în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, transmite BBC.

Secvența apărea la finalul unui video de 62 de secunde distribuit de el, care conținea afirmații despre „fraudă electorală” la alegerile prezidențiale din 2020. Videoclipul a fost ulterior șters, scrie BBC.

Vorbind cu reporterii vineri, 6 februarie, Trump a spus că „nu a făcut o greșeală” atunci când a fost întrebat dacă va prezenta scuze.

El a adăugat că văzuse doar începutul videoclipului înainte ca acesta să fie postat de un membru al staff-ului și nu știa că include acea reprezentare a soților Obama.

Senatorul republican Tim Scott, care este de culoare, a descris clipul drept „cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe”.

Potrivit BBC, Casa Albă a apărat inițial videoclipul, numindu-l un „meme de pe internet” și le-a spus criticilor „să înceteze indignarea falsă”.

Însă, după reacții puternice, inclusiv din partea mai multor senatori republicani, postarea a fost ștearsă de pe contul Truth Social al lui Trump, iar un oficial al Casei Albe a spus că un angajat a publicat „în mod eronat” materialul.

BBC precizează faptul că, clipul, care amintește de caricaturi rasiste ce compară persoanele de culoare cu maimuțele, pare să fie preluat dintr-o postare de pe X distribuită de creatorul conservator de meme Xerias, în octombrie.

Acel videoclip îi prezintă și pe alți democrați de rang înalt ca animale, inclusiv pe reprezentanta de New York Alexandria Ocasio-Cortez, primarul New York-ului Zohran Mamdani și pe fosta secretară de stat Hillary Clinton.

Totodată, predecesorul lui Trump la Casa Albă, Joe Biden, este de asemenea reprezentat ca o maimuță care mănâncă o banană.

Soții Obama nu au comentat deocamdată videoclipul.

Videoclipul a fost unul dintre zecile postate peste noapte pe contul Truth Social al lui Trump.

„Mă uit la mii de lucruri”, a spus Trump vineri, 6 februarie, la bordul Air Force One, adăugând că după ce a văzut doar o parte din video „l-a dat oamenilor care, în general, se uită la tot”.

El a spus că i-a plăcut mesajul videoclipului despre frauda electorală, dar că dacă staff-ul ar fi analizat integral materialul, „probabil ar fi avut inspirația să-l dea jos”.

„L-am eliminat imediat ce am aflat despre el”, a adăugat. Unele critici au venit chiar din propriul partid al lui Trump.

Senatorul Scott, republican din Carolina de Sud și aliat al lui Trump, a scris că „se ruga să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din această Casă Albă”.