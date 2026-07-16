Zelenski l-a demis pe ministrul ucrainean al Apărării. Fedorov ar fi avut un conflict cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski l-a demis pe Mîhailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării. Despre această decizie, presa ucraineană relata de câteva zile, iar în seara zilei de 15 iunie, Fedorov și-a confirmat demiterea într-o postare pe rețelele sociale, afirmând că a fost „o mare onoare să slujesc poporul ucrainean în calitate de ministru al Apărării”.

În mesajul său, fostul ministru a enumerat peste 20 de realizări din timpul mandatului, printre care blocarea sistemelor Starlink utilizate de forțele ruse, campania împotriva logisticii ruse din Crimeea și lansarea unei reforme militare pe care a descris-o drept „nepopulară, dar extrem de importantă”.

Totodată, Fedorov a menționat și trei obiective pe care nu a reușit să le îndeplinească: transformarea completă a Ministerului Apărării „în conformitate cu standardele NATO și cu bunul-simț”, reformarea sistemului de achiziții militare și crearea „unei culturi a responsabilității”.

„Voi continua să lucrez pentru misiunea cu care am venit la Ministerul Apărării: să învingem inamicul prin acțiuni asimetrice, prin viteza inovării și prin forța organizației noastre. Nu mă opresc aici”, a scris Mîhailo Fedorov.

Pe 14 iulie, Parlamentul Ucrainei a aprobat demisia prim-ministrei Iulia Svîrîdenko. Potrivit legislației ucrainene, odată cu demisia prim-ministrului, întregul Cabinet de miniștri este considerat demisionar.

Imediat au apărut speculații privind înlocuirea ministrului Apărării. Deputatul Iaroslav Jelezniak a declarat că ministrul de Interne, Ihor Klimenko, este luat în calcul pentru această funcție, însă o decizie finală nu fusese încă luată.

Anterior, președintele Volodîmîr Zelenski declarase că nu a decis dacă Mîhailo Fedorov va face parte din noul Guvern și că va lua o hotărâre după o întrevedere cu acesta, cu premierul desemnat Serhii Korețkîi și cu conducerea militară.

Totuși, în seara zilei de 15 iulie, Zelenski le-a spus deputaților din partidul său că îl va propune pe Ihor Klimenko pentru funcția de ministru al Apărării, în locul lui Fedorov.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, Zelenski le-a declarat parlamentarilor că Fedorov avea un conflict de sistem cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi, precum și cu armata, iar această problemă nu a fost soluționată.

„El (președintele, n.r.) a spus că, în mod ideal, ar trebui să-i demită atât pe Fedorov, cât și pe Sîrskîi, dar că în acest moment nu poate face acest lucru”, a declarat una dintre sursele publicației.

Surse citate de agenția de presă au afirmat că Fedorov va rămâne în echipa președintelui, însă rolul pe care îl va avea în continuare ar urma să fie clarificat săptămâna viitoare.

Și publicația RBC-Ucraina, citând surse, a relatat că Zelenski l-a demis pe Fedorov deoarece acesta și Sîrskîi aveau „viziuni diferite asupra războiului”.