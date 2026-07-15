Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere bilaterală la Kiev. Despre ce au discutat cei doi lideri

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut miercuri, 15 iulie, o întrevedere bilaterală la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, potrivit unui comunicat al Președinției de la Chișinău.

Șefa statului a reafirmat, în cadrul discuțiilor, „solidaritatea deplină a R. Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință”, potrivit comunicatului.

O atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii.

„R. Moldova și Ucraina avansează pe parcursul european – în ultima lună, ambele au deschis negocierile de aderare pe două grupuri de capitole”, a subliniat Președinția.

Președinta Maia Sandu se află miercuri, 15 iulie, într-o vizită la Kiev, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Șefa statului va participa la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. În cadrul summitului, vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est.

Maia Sandu a participat luni, 13 iulie, la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. A fost pentru prima dată când R. Moldova a participat la o reuniune a acestui format de coordonare politică și diplomatică, co-prezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene.

Conform Președinției, discuțiile s-au axat pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina și pe identificarea condițiilor necesare pentru o pace justă și durabilă, care să prevină o nouă agresiune rusă. Instituția a precizat că participarea R. Moldova este compatibilă cu statutul de neutralitate prevăzut în Constituție, întrucât fiecare stat participant decide în mod suveran forma și amploarea contribuției sale.