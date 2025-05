În urma convorbirii telefonice de două ore cu Vladimir Putin, președintele american Donald Trump a participat la un apel comun cu mai mulți lideri internaționali, printre care Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, președintele Franței Emmanuel Macron, prim-ministra Italiei Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb și președintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski.

Luni, 19 mai, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au discutat telefonic soluții pentru „rezolvarea pașnică criza ucrainene”. Imediat după apelul telefonic, Putin a declarat că Rusia este gata să conlucreze cu Ucraina la „memorandumul privind un posibil acord de pace”. De cealaltă parte, Trump a scris că Rusia și Ucraina vor începe „imediat” negocierile pentru încheierea războiului și că „Vaticanul este pregătit să găzduiască negocierile”.

După apelul comun, Zelenski a declarat că o întâlnire între SUA, Ucraina, Federația Rusă și lideri politici europeni ar putea avea loc în Turcia, Vatican sau Elveția.

Zelenski a explicat la ce „memorandum” s-a referit Putin după discuția cu Trump: „Din câte înțeleg, este vorba despre ceea ce s-a discutat între el și Putin, cu partea rusă — că într-un format bilateral ar putea exista un memorandum care ulterior ar putea duce la o foaie de parcurs pentru încheierea războiului, către un acord. Un memorandum care ar fi susținut de ambele sau de toate părțile și care ar include și un armistițiu. Deocamdată, pentru mine, acest lucru nu este clar”.

Totodată, Zelenski a declarat că a discutat cu Donald Trump despre posibilitatea impunerii unor „sancțiuni serioase și puternice” împotriva Rusiei, dar a menționat că nu are un răspuns.

Good call with President @realDonaldTrump together with President @EmmanuelMacron, Prime Minister @GiorgiaMeloni and President @alexstubb, Chancellor @_FriedrichMerz and President @ZelenskyyUa to get debriefed from his call with President Putin.



I want to thank President Trump…