Parlamentul Georgiei, dominat de partidul de guvernământ Visul Georgian, examinează un nou pachet de inițiative legislative ce include propuneri de desființare a Administrației pentru Osetia de Sud, lichidarea Biroului Anticorupție și a altor structuri de stat, precum și restricționarea dreptului de vot pentru cetățenii georgieni aflați peste hotarele țării.

Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, reprezentant al Visului Georgian. Deputații își propun să adopte modificările până la sfârșitul anului 2025, scrie Jam News.

Instituțiile care ar putea fi lichidate

Atribuțiile Biroului Anticorupție ar urma să fie transferate către Oficiul de Audit al Statului.

Papuașvili a precizat că principala responsabilitate a Biroului este colectarea și monitorizarea declarațiilor de avere și interese ale demnitarilor, partidelor politice și ONG-urilor. În prezent, activitățile anticorupție sunt împărțite între Birou, Departamentul de Eficiență a Administrației Publice, Oficiul de Audit al Statului și Procuratură.

„În urma consultărilor cu Guvernul, s-a constatat că gestionarea și verificarea declarațiilor este mai potrivită Oficiului de Audit al Statului”, a declarat Papuașvili.

Administrația Temporară pentru Osetia de Sud ar urma să fie și ea lichidată. Structura a fost creată în 2007, în timpul președintelui Mihail Saakașvili. Papuașvili a afirmat că înființarea acesteia a fost parte a unui „joc geopolitic dirijat de actori externi”.

„Privind retrospectiv, devine clar că aceste decizii au făcut parte dintr-o manevră geopolitică a unei puteri străine, în care Georgia a fost transformată într-un pion sacrificat. Politicile lui Saakașvili au escaladat tensiunile și au împins țara spre război”, a spus el.

Președintele legislativului a susținut că folosirea termenului „Osetia de Sud”, chiar și indirect, contravine Constituției și intereselor naționale. Documentele oficiale georgiene se referă la teritoriu ca „Regiunea Țhinvali a Georgiei”.

Atribuțiile Serviciului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ar urma să treacă tot la Oficiul de Audit al Statului.

Biroul Ombudsmanului pentru Afaceri (Business Ombudsman) ar urma să fie transferat în subordinea Ministerului Economiei.

Restricționarea dreptului de vot pentru diaspora

O altă modificare legislativă prevede că cetățenii georgieni care trăiesc în străinătate vor putea vota la alegerile parlamentare și locale doar dacă se deplasează fizic în Georgia. În prezent, țările cu diaspora numeroasă găzduiesc secții de vot în ambasadele și consulatele Georgiei.

Papuașvili susține că schimbarea este justificată prin articolul 24 din Constituție, care obligă statul să asigure „exprimarea liberă a voinței populare”. El afirmă că acest lucru necesită un mediu electoral protejat de influențe externe.

Potrivit lui Papuașvili, georgienii din diaspora „întâmpină dificultăți în a adopta o decizie informată, deoarece sunt departe de realitățile țării”.

„Există riscuri specifice de influență asupra cetățenilor nerezidenți, aflați sub jurisdicții străine și în medii politice asupra cărora statul nu are control. Organizarea votului exclusiv pe teritoriul Georgiei reduce influența actorilor externi și asigură un proces electoral mai stabil și un electorat mai conștient”, a declarat el.

Papuașvili a menționat că Irlanda, Israel și Malta aplică modele similare.

„Legi draconice”, inclusiv legea „agentului străin”, inspirată din Rusia, care subminează activitatea ONG-urilor și a presei independente; arestarea liderilor opoziției pe fundalul unor proteste antiguvernamentale continue; demiterea funcționarilor care participă la proteste – acesta este „visul georgian” pe care-l trăiesc de câțiva ani cetățenii Georgiei, țară care era cândva considerată fruntașă a Parteneriatului Estic.