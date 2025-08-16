VIDEO Summitul Trump-Putin din Alaska: trei ore de discuții, „progrese” declarate, dar fără acorduri anunțate

Nimeni nu știe cu exactitate ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin la summitul de aproape trei ore din Alaska. La final, cei doi au susținut o conferință de presă comună, dar au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Deși negocierile cu ușile închise au fost prezentate într-o notă pozitivă de ambii lideri, vorbindu-se despre „progrese”, cei doi au părăsit sala fără să anunțe vreun acord sau ce anume au reușit să obțină după acest summit.

Întâlnirea cu ușile închise, desfășurată în format „trei la trei”, a durat aproape trei ore, până când Kremlinul a anunțat încheierea negocierilor. Dar a fost și singura componentă a summitului – prânzul și discuțiile în format extins nu au mai avut loc. Ulterior, jurnaliștii au fost invitați în sala pregătită pentru conferința de presă care a durat doar 12 minute.

În cadrul conferinței de presă de la Alaska, Vladimir Putin a vorbit primul. În mod obișnuit, atunci când un președinte american primește un lider străin, conferința de presă comună începe cu declarația gazdei, urmată de cea a invitatului. Jurnaliștii prezenți au observat că discursul lui Putin a fost mai scurt și citit de pe foaie, în timp ce Trump „a improvizat”.

Vladimir Putin și-a început discursul prin a mulțumit pentru invitație și a remarcat că, deși Rusia și Statele Unite sunt despărțite de un ocean, ele sunt „foarte apropiați vecini”. „Când am coborât din avion, i-am spus lui Donald Trump: «Bună seara, dragă vecine. Mă bucur mult să vă văd. Mă bucur să vă văd sănătos și în viață». Cred că este un mod firesc, de bună vecinătate, de a ne adresa unul altuia”, a povestit Putin despre începutul întrevederii cu Trump.

Liderul de la Kremlin a subliniat că întâlnirea s-a desfășurat „într-o atmosferă constructivă, de respect reciproc” și că a fost vorba despre „negocieri foarte consistente, destul de utile”.

Putin a continuat prin a insista că „problemele cu Ucraina” sunt legate de „amenințări fundamentale la adresa securității Rusiei”. Totuși, potrivit liderului de la Kremlin, administrația Trump și chiar președintele SUA încearcă să înțeleagă „esența acestui conflict”.

„Oricât de ciudat ar suna în aceste condiții, avem rădăcini comune, iar ceea ce se întâmplă este pentru noi o tragedie. O rană cumplită. De aceea, țara (Rusia, n.r.) este sincer interesată să pună capăt acestui lucru”, a declarat Putin.

Liderul de la Kremlin a salutat reluarea comunicării dintre Rusia și SUA, subliniind că relațiile bilaterale au „ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece”. În opinia sa, această situație „nu este în beneficiul niciunei părți și nici al lumii în ansamblu”. Acesta a afirmat, de asemenea, la un moment dat, că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă Trump ar fi fost preşedinte în 2022 – o teză repetată adesea de Trump însuşi.

„Sper ca înțelegerile de astăzi să devină un punct de plecare nu doar pentru soluționarea chestiunii ucrainene, ci și pentru relansarea unor relații pragmatice și constructive între Rusia și Statele Unite”, a adăugat acesta.

La rândul său, Donald Trump a subliniat că el și Putin „au înregistrat un progres cu adevărat semnificativ”, deși a recunoscut că „nu s-a ajuns la un consens asupra tuturor aspectelor”. Președintele american a precizat clar că „nu există un acord” privind încheierea războiului.

„Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord – majoritatea, aș spune. Există câteva chestiuni importante asupra cărora nu am ajuns încă la un consens deplin, dar am făcut anumite progrese”, a explicat Trump. „Vom opri uciderea a mii de oameni. Iar Putin își dorește asta la fel de mult ca mine”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump și-a încheiat discursul mulțumindu-i lui Putin, iar liderul de la Kremlin a propus ca următoarea întâlnire să aibă loc la Moscova, propunere pe care președintele SUA nu a exclus-o. Cei doi și-au strâns mâinile și au evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Trump a declarat că, după negocieri, va discuta telefonic cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și cu aliații din NATO.

Vineri, 15 august, în Alaska a avut loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, urmau să găsească o soluție pentru încetarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina.