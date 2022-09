VIDEO Rușii trec granița pe jos în Georgia pentru a scăpa de mobilizarea anunțată de Putin

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat pe 21 septembrie 2022 despre mobilizarea parțială în Rusia, mulți ruși au părăsit țara, iar alții încă încearcă să o părăsească, de frică să nu fie trimiși pe frontul din Ucraina.

În ultimele zile, presa rusă scrie că la granița cu Georgia s-au format cozi kilometrice de mașini. Din cauza fluxului mare de mașini s-a decis ca granița spre Georgia să fie trecută pe jos pentru a reduce timpul de așteptare.

Jurnaliștii de la portalul „Kavkazkii Uzel” au discutat cu rușii care pleacă în Georgia. Unii au spus că pleacă din motive de serviciu sau de natură personală. Mulți dintre ei au fost reticenți în a discuta motivele părăsirii Rusiei.

„Aproximativ 3 500 de mașini s-au adunat la punctul de control vamal Verhniy Lars de la granița ruso-georgiană din Osetia de Nord”, a declarat viceprim-ministrul Irbek Tomaev în după-amiaza zilei de 26 septembrie, menționează sursa citată.

Pe lângă Georgia, mulți ruși au ales să plece și în Kazahstan, Kârgâstan și alte țări care le permit să treacă granița. În acest sens, președintele Republicii Kazahstan, Kassym-Iomart Tokayev, a anunțat că țara sa va discuta cu Rusia despre problema creșterii numărului rușilor care sosesc în Kazahstan.

Mai multe țări ale UE au anunțat că nu sunt gata să deschidă granițele pentru rușii care fug de trimiterea pe front. Ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, a scris pe Twitter: „Din motive de securitate, Letonia nu va elibera vize umanitare sau de altă natură acelor cetățeni ruși care evită mobilizarea”.

Ministrul de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbegis, a anunțat luni că „Lituania nu va acorda azil celor care pur și simplu fug de responsabilitate. Rușii ar trebui să rămână și să lupte. Împotriva lui Putin”.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.