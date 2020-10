VIDEO/ Proteste violente în Kârgâstan, după ce au fost făcute publice rezultatele alegerilor parlamentare

În capitala Kârgâzstanului, Bișkek, sute de persoane își exprimă dezacordul față de rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Partidele de opoziție dar si simpatizanți au organizat un protest în centrul orașului. Forțele de securitate au folosit deja gaze lacrimogene și grenade de asomare pentru a dispersa protestatarii, scrie mediazona.ca.

Pe 5 octombrie, a doua zi după alegerile parlamentare din Kârgâzstan, partidele de opoziție au organizat un protest pe piața Ala-Too din Bișkek, precum și în orașele Naryn și Talas.

Horse racing has begun in #Kyrgyzstan. The next one is probably #Kazakhstan, #Uzbekistan, too, get ready. pic.twitter.com/wSL8gdrVCN