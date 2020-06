VIDEO/ Opozantul Alexei Navalny a calculat milioanele care se cheltuie pentru parada de la Moscova, organizată „pentru un singur spectator”

Cheltuielile pentru organizarea paradei dedicate „Zilei Victoriei”, care va avea loc la 24 iunie la Moscova, se ridică la circa un miliard de ruble. Calculele au fost făcute de opozantul rus, Alexei Navalny, în baza datelor achizițiilor făcute publice de autoritățile rusești.

Potrivit acestuia, doar pentru transportarea trupelor militare la Moscova, se cheltuie 290 de milioane de ruble, iar pentru difuzarea live a evenimentului au fost prevăzute 83 de milioane de ruble.

La invitația președintelui Putin, la paradă vor fi prezenți și unii lideri de stat, printre care se numără și președintele R. Moldova, Igor Dodon. O parte dintre oaspeții invitați de președintele rus nu au acceptat însă să vină la Moscova din cauza pandemiei de coronavirus.

Potrivit lui Navalny, oaspeții străini și cei de onoare vor fi transportați în mașini speciale, inscripționate, iar doar pentru aplicarea unor logouri au fost alocate 12 milioane de ruble.

La paradă vor veni și mai mulți jurnaliști, care nu vor fi prezenți în Piață, însă care vor urmări evenimentul dintr-un centru de presă. Pentru acest aspect s-au cheltuit 135 de milioane de ruble, la care se mai adaugă 2 milioane pentru florile ce vor înfrumuseța acest centru de presă, iar pentru mâncare și alte necesități, destinate, la fel, jurnaliștilor, se vor mai cheltui încă 118 milioane de ruble.

Navalny mai subliniază că s-a decis contractarea serviciilor foto în sumă de 47 milioane de ruble, iar alte 30 de milioane merg pentru transmiterea a 2 milioane de felicitări din partea lui Putin.

„În total, am ajuns deja la aproape un miliard. Și la această sumă am ajuns doar în baza achizițiilor publice. În plus, vor fi costuri mai pentru combustibil, măști, mănuși, antiseptice”, mai adaugă politicianul.

Potrivit lui Navalny, Putin are nevoie de această paradă în contextul unei eventuale „resetări” a contorului care limitează posibilitatea acestuia de a fi reales în funcția de președinte al Federației Ruse.