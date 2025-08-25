VIDEO Miniștrii de externe Benelux, în vizită la Chișinău: „Dorim să transmitem un mesaj clar și unit: R. Moldova nu este singură”

Ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit luni, 25 august, la Chișinău, o delegație a miniștrilor de externe din statele Benelux – viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, precum și directorul general pentru cooperare europeană al Regatului Țărilor de Jos, Heleen Bakker.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a R. Moldova, combaterea amenințărilor hibride, organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, consolidarea rezilienței instituționale, precum și pe impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității regionale. Totodată, a fost abordată cooperarea economică și interesul investitorilor din statele Benelux pentru piața moldovenească.

„Discuțiile de astăzi au vizat atât evoluțiile pe plan bilateral și european, cât și perspective de extindere a cooperării. Totodată, partenerii noștri din Benelux au reconfirmat sprijinul pentru R. Moldova, atât în procesul de aderare la UE, cât și în implementarea reformelor. În momente cheie pentru parcursul nostru european, sprijinul oferit de aceste state fondatoarea ale UE este clar și ferm. Acest sprijin s-a manifestat în cadrul Consiliului European, prin susținerea etapelor procesului de aderare, prin consolidarea dialogului politic Moldova-UE, dar și prin sprijinul pentru planul de reformă și creștere al UE pentru R. Moldova (…)”, a declarat ministrul de Externe Popșoi.

„Luxemburgul va continua să fie un susținător ferm al R. Moldova, atât pe calea integrării europene, cât și în consolidarea securității și a democrației. Moldova a făcut progrese remarcabile și poate conta pe prietenia și solidaritatea Luxemburgului în acest parcurs istoric”, a afirmat Xavier Bettel, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg.

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, a menționat că Belgia sprijină eforturile R. Moldova de a organiza alegeri libere și corecte și de a combate orice ingerințe externe care ar putea afecta stabilitatea democratică.

„Vom continua să fim alături de cetățenii moldoveni în dorința lor de a construi un viitor european sigur, prosper și democratic”, a comunicat Prévot.

Heleen Bakker, directoarea generală pentru cooperare europeană a Regatului Țărilor de Jos: