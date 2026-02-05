Noi tentative de escrocherii: apeluri false privind programul de compensații „Ajutor la Contor”

Mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, privind programul de compensații „Ajutor la Contor”, anunță joi, 5 februarie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit informațiilor, persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.

„În acest context, vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau link-uri și nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea datelor personale. Scopul acestor apeluri este obținerea ilegală a datelor a datelor în scop fraudulos.”

Astfel, Ministerul îndeamnă: