Alegeri decisive în Ungaria: După 16 ani, Viktor Orbán riscă să piardă puterea. Rata de participare la vot, dublă față de acum patru ani

Astăzi, 12 aprilie, în Ungaria au loc alegeri considerate foarte importante pentru viitorul Europei și nu numai. După 16 ani la putere, premierul Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă provocare, avându-l drept contracandidat pe Péter Magyar, un fost om din interiorul sistemului care încearcă să-l învingă, scrie BBC. Rata de participare la vot a fost de 3,46% la ora 7 dimineața, ceea ce reprezintă aproape dublu față de acum patru ani.

Cei 7,5 milioane de alegători din țară, precum și cei peste 500 de de mii înregistrați în străinătate, au de ales între cinci partide. Sondajele arată că cursa este strânsă, însă în majoritatea cazurilor Péter Magyar este în față. Tisza, partidul condus de acesta, a avut sprijinul a 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce 39% au susținut partidul Fidesz, condus de Orbán, arată sondajul realizat de Institutul Publicus.

Cine este Viktor Orbán și cum a ajuns aici

Viktor Orbán este cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană (UE). A revenit la putere în 2010 și conduce de atunci fără întrerupere. Este de 23 de ani liderul partidului Fidesz – un partid conservator și naționalist care domină politica din Ungaria și controlează majoritatea instituțiilor statului.

Orbán s-a făcut remarcat încă din anii ’80, când a criticat regimul comunist într-un discurs celebru rostit la reînhumarea lui Imre Nagy, simbol al revoltei din 1956. Ulterior, a studiat la Oxford cu sprijinul lui George Soros, pe care mai târziu l-a transformat într-un adversar politic.

Din 2010, Orbán a schimbat profund sistemul politic. Parlamentul European a descris Ungaria ca un „regim hibrid”, adică există alegeri, dar puterea este foarte concentrată, iar opoziția are dificultăți reale. Orbán numește acest model „democrație iliberală”.

A câștigat patru alegeri consecutive, modificând constituția, legile și consolidând controlul asupra mass-media. Deși economia a fost stabilizată și au intrat fonduri europene, guvernarea sa este criticată pentru corupție și pentru concentrarea puterii în jurul apropiaților.

Pe plan extern, Orbán este în conflict frecvent cu instituțiile UE, mai ales în privința sprijinului pentru Ucraina. Este considerat un aliat apropiat al lui Vladimir Putin și a fost susținut de Donald Trump. Vicepreședintele american JD Vance a venit recent la Budapesta pentru a-l sprijini.

Cine este Péter Magyar

În calitate de candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului Tisza, Magyar candidează și ca independent în circumscripția electorală Budapesta 3, cu centrul în Hegyvidek.

Péter Magyar are 45 de ani și este un „insider” (o persoană care a făcut parte din interiorul sistemului de putere n.r.). A fost membru Fidesz, partidul condus de Orbán, și a lucrat în structuri guvernamentale, reprezentând Ungaria ca diplomat la Bruxelles.

A fost căsătorit cu Judit Varga, fosta ministră a justiției și una dintre figurile importante ale Fidesz.

Ruptura sa de sistem a venit în 2024, după un scandal politic major legat de o grațiere controversată acordată de președinta Katalin Novák într-un caz de abuz. Scandalul a dus la demisii și a declanșat ieșirea publică a lui Magyar, care a criticat dur sistemul din interior.

După ieșirea din Fidesz, Magyar a intrat rapid în politică și a preluat conducerea partidului Tisza – un partid nou de opoziție, care încearcă să atragă alegători dezamăgiți atât de Fidesz, cât și de vechea opoziție. Campania sa s-a bazat pe mesajul „Acum”, sugerând că schimbarea nu mai poate fi amânată. Acesta promite combaterea corupției, îmbunătățirea economiei, deblocarea fondurilor europene înghețate.

Magyar îl critică dur pe Orbán, mai ales pentru relația cu Rusia. Îl acuză că s-a îndepărtat de valorile democratice și de spiritul revoluției din 1956. Orbán, în schimb, îl prezintă ca pe un instrument al UE și al Ucrainei.