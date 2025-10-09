Ursula von der Leyen a supraviețuit cele două moțiuni de cenzură în Parlamentul European

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supraviețuit joi, 9 octombrie, cele două moțiuni de cenzură depuse de extrema dreaptă și de stânga radicală în Parlamentul European, scrie Reuters.

Moțiunea depusă de stânga radicală a fost votată de 179 de eurodeputați, în vreme ce 378 au votat împotrivă, iar 37 s-au abținut. A doua moțiune, cea depusă de extrema dreaptă a fost votată de 133 de eurodeputați, în vreme ce 383 au votat împotrivă, iar 78 s-au abținut.

Pentru a fi adoptată, o moțiune ar avea nevoie de cel puțin 361 de voturi pentru și două treimi din toate voturile exprimate. Anterior, a mai fost depusă o moțiune în iulie, unde au fost 360 de voturi împotrivă, ceea ce a arătat o scădere a sprijinului, întrucât 175 de europarlamentari au votat pentru demiterea lui von der Leyen la moțiunea din iulie.

Ursula von der Leyen a obținut 401 voturi când a fost confirmată în funcția de președintă a Comisiei în iulie 2024.