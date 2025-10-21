UPDATE Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns la închisoarea pariziană La Santé

UPDATE 11:34 Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns la închisoarea pariziană La Santé, unde, începând cu 21 octombrie, își va ispăși pedeapsa. Acesta a fost condamnat la cinci ani de detenție pentru implicare într-un complot criminal privind finanțarea ilegală, din Libia, a campaniei sale prezidențiale din 2007, relatează DW.

Potrivit anchetei, regimul lui Muammar Gaddafi ar fi finanțat campania lui Sarkozy cu milioane de euro, bani care ar fi fost transportați la Paris în valize. Fostul președinte a negat însă toate acuzațiile.

Postul de televiziune BFMTV relatează că Sarkozy intenționează să scrie o carte despre perioada pe care o va petrece în spatele gratiilor. În același timp, având în vedere vârsta sa (70 de ani, n.r.), el ar putea cere eliberarea sub supraveghere – o opțiune permisă în Franța pentru persoanele condamnate care au peste 70 de ani.

Pe 17 octombrie, Sarkozy a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron. La rândul său, ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a anunțat că îl va vizita pe fostul președinte la închisoare.

Știrea inițială

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va ajunge marți, 21 octombrie, după gratii, începând să ispășească o pedeapsă de cinci ani de închisoare, scrie France 24. La închisoarea Santé, aflată în inima Parisului, Sarkozy va fi plasat singur într-una dintre cele 15 celule de 9 metri pătrați din unitatea de izolare.

Potrivit personalului instituției, citat de France24, fostul președinte urmează să fie deținut într-o celulă de aproximativ nouă metri pătrați, situată în aripa de izolare a închisorii.

„Măsura are scopul de a evita contactul cu ceilalți deținuți sau riscul ca aceștia să-i facă fotografii cu telefoanele mobile introduse ilegal în penitenciar”, au punctat aceștia.

În regim de izolare, deținuților li se permite o singură plimbare pe zi, singuri, într-o curte de dimensiuni reduse. Sarkozy a declarat pentru publicația Le Figaro, că va lua cu el romanul „Contele de Monte Cristo” și o biografie a lui Isus.

În acest moment, nu se cunoaște la ce oră se va prezenta Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé din Paris.

Unul dintre fiii lui Nicolas Sarkozy, Louis, a chemat marți dimineață la un miting de susținere pentru tatăl său, organizat în cartierul de lux din Paris unde locuiește fostul președinte al Franței.

„Sunt mai mulți polițiști și jurnaliști aici decât oameni veniți să-l susțină pe Sarkozy”, a relatat o jurnalistă de la FRANCE 24 aflată la fața locului.

Avocații săi vor depune o cerere de eliberare. Curtea de Apel va avea la dispoziție două luni pentru a se pronunța.

La sosirea sa la La Santé, Nicolas Sarkozy este așteptat să se prezinte în fața grefei instanței. „Apoi te pun să-ți golești buzunarele și să-ți ia obiectele de valoare și telefonul mobil, dacă ai unul”, descrie fostul om de afaceri Pierre Botton, care a fost închis de două ori la închisoarea La Santé pentru infracțiuni financiare, la mijlocul anilor 1990 și apoi din 2020 până în 2022. „După înregistrare, îți iau amprentele. În stilul vechi, cu degetul pe o tușieră. Apoi ți se face o fotografie cu numărul de deținut. Apoi vine percheziția corporală, care este întotdeauna un moment dificil”, subliniază el.

Această percheziție este impusă din motive de securitate pentru a se asigura că niciun obiect periculos nu intră în centrul de detenție. „În trecut, fiecare gardian făcea mai mult sau mai puțin ce dorea. Dar astăzi, avem tehnici extrem de formalizate. Se face rapid și eficient”, asigură un gardian. Potrivit acestuia, chiar și personalități proeminente trebuie să fie supuse acestei percheziții, deși nimeni nu știe cu siguranță care va fi situația pentru Nicolas Sarkozy, scris Hot News.