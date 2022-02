„Uniți cu Ucraina”. Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, anunță că Ucraina va primi asistență militară imediată, suplimentară, de 350 de milioane de dolari

Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, anunță sâmbătă că a autorizat Departamentul Apărării al SUA să ofere Ucrainei asistență militară imediată suplimentară în valoare de 350 de milioane de dolari pentru a se apăra de războiul „provocat și nejustificat al Rusiei”. Anunțul a fost făcut de Secretarul de Stat american printr-un mesaj postat pe Twitter.

Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine