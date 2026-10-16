Fostul șef al Direcției Locativ-Comunală contestă sentința lui Iurie Savițchi, condamnat pentru mită de 600 de mii de lei. „Să nu se scrie că zice că i-a dat și lui Burdiumov”

ZdG a identificat pe agenda Curții de Apel Centru o ședință de judecată programată pentru luna aprilie 2027, în dosarul în care fostul șef de serviciu în Direcția Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA) a capitalei, Iurie Savițchi a fost condamnat pentru mită de 600 de mii de lei, în prima instanță.

„Vă pot spune cu certitudine că nu am contestat eu sau clientul meu sentința și nu știam că este ședință la Curtea de Apel”, a declarat pentru ZdG Vasile Lucanovschi, avocatul lui Iurie Savițchi.

Procurorul care a reprezentat acuzarea de stat în acest dosar, Vlad Toderica, a declarat și el că nu a contestat sentința primei instanțe și că nu o fost informat despre recurs.

Reprezentanții Judecătoriei Chișinău au precizat pentru ZdG că a fost depus un recurs la sentința de condamnare a lui Iurie Savițchi din partea fostului șef al DGLCA, Ion Burdiumov și fostului șef al Serviciului Amenajare din cadrul DGLCA, Vasile Efros.

„Ce a recunoscut în instanță, asta e treaba domnului Savițchi”

În context, Iurie Savițchi a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și a fost condamnat pentru luare de mită în sumă de 600 de mii de lei de la un antreprenor. Savițchi a mărturisit în instanță că o parte din acești bani, și anume 170 de mii de lei, au fost transmiși ulterior lui Ion Burdiumov, iar 40 de mii de lei — lui Vasile Efros.

Contactat de ZdG, Ion Burdiumov a declarat că a contestat sentința pentru că „în rechizitoriu este numele meu”.

„Ce a recunoscut în instanță, asta e treaba domnului Savițchi. În dispozitivul hotărârilor este indicată familia mea și din cauza asta eu am contestat (…) ca să nu scrie că zice că i-a dat și lui Burdiumov. Nu numai sentința lui Savițchi am contestat-o, dar și pe cealaltă (a lui Veaceslav Șumutovschi, agent economic care a recunoscut în instanță că a dat mită lui Iurie Savițchi, n. red.). Eu pe omul cela în viață nu l-am văzut, ca el să spună că Savițchi a luat bani de la dânsul ca să-i dea nu știu cui”, a menționat Burdiumov.

Fostul șef al DGLCA, Ion Burdiumov/ Sursa: Facebook

Sentința lui Iurie Savițchi: ce au surprins stenogramele și ce a stabilit instanța

4 septembrie 2026. Judecătorul Ion Chirtoaca a pronunțat sentința de condamnare pe numele lui Iurie Savițchi, fost șef al Serviciului Supraveghere Tehnică din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău, în dosarul mitei de 600 de mii de lei anunțat de organele de drept în decembrie 2025. Cauza penală a fost examinată în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției.

În urma încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată l-a condamnat pe Iurie Savițchi la 4 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, precum și la o amendă în mărime de 300 de mii de lei. De asemenea, până la intrarea sentinței în vigoare, instanța a menținut măsura preventivă sub formă de interdicție de a părăsi țara. Anterior, în acest dosar a fost condamnat și antreprenorul care a recunoscut că a oferit mita.

ZdG a studiat sentința, în care se regăsesc mai multe detalii despre cum a fost oferită mita. În convorbirile dintre participanții ce figurează în dosar era folosit un limbaj codificat pentru a urmări circuitul banilor și al documentelor, banii fiind numiți „cartoșele de la baza angro”.