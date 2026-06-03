Undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE pentru R. Moldova și Ucraina? Marta Kos: „Anunțul privind acordul dintre Ungaria și Ucraina deschide calea către progrese pe parcursul procesului de aderare”

Anunțul prim-ministrului Peter Magyar privind acordul dintre Ungaria și Ucraina deschide calea spre inițierea negocierilor de aderare, a declarat în seara zilei de miercuri, 3 iunie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

„Anunțul prim-ministrului Magyar privind acordul dintre Ungaria și Ucraina pentru promovarea drepturilor minorităților deschide calea către progrese pe parcursul procesului de aderare a Ucrainei la UE. Acest lucru va permite statelor membre să avanseze cu lucrările privind deschiderea primului capitol de negocieri cu Ucraina și Moldova. Ucraina și Moldova îndeplinesc deja cerințele privind statul de drept stabilite de statele membre. Este momentul să se accelereze procesul de aderare a acestor țări la UE. Aceasta este cea mai bună modalitate de a asigura respectarea drepturilor minorităților”, a transmis Kos.

Prime Minister Magyar’s announcement of the agreement between Hungary and Ukraine to advance minority rights, opens the way for progress on the EU accession path of Ukraine.



This will allow Member States to take forward the work on opening the first negotiation cluster with… — Marta Kos (@MartaKosEU) June 3, 2026

Prim-ministrul Peter Magyar a declarat miercuri că Ungaria și Ucraina au ajuns la un acord esențial privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. Magyar a mai declarat, într-o postare pe Facebook, că guvernul său nu susține accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina.

„Este o mare bucurie să pot anunța, cu o zi înainte de Ziua Unității Naționale, că guvernul ucrainean s-a angajat să transpună în viitorul apropiat în legislația sa măsurile negociate, iar astfel compatrioții noștri din Transcarpatia vor beneficia de drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice mult mai ample decât până acum. Angajamentele Ucrainei vor apărea și în planul de acțiune pe care Ucraina și l-a asumat față de Uniunea Europeană. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, guvernul maghiar va contribui la deschiderea primului cluster de aderare în ceea ce privește Ucraina. Ungaria nu susține în continuare negocierile accelerate de aderare la UE. În cazul în care Ucraina reușește să închidă toate cele 33 de capitole de aderare în termen de 10 sau 15 ani, țara noastră va organiza un referendum decisiv, cu forță juridică obligatorie, pe această temă”, a afirmat premierul ungar.

Comisia pentru afaceri externe a Parlamentul European a adoptat miercuri, 3 iunie, raportul privind Republica Moldova, document care include amendamente ce solicită accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea negocierilor pe clustere fără întârziere, cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri, potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European.

În ceea ce privește procesul formal de extindere a UE, eurodeputații salută finalizarea cu succes a procesului bilateral de screening și îndeamnă statele membre din Consiliu să deschidă „clusterele de negociere” fără alte întârzieri, în conformitate cu abordarea bazată pe merit. Ei subliniază, de asemenea, că deschiderea negocierilor formale de aderare cu Republica Moldova ar transmite un semnal că UE recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării, afirmând că orice proces de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor chestiuni bilaterale.