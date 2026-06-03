Nicușor Dan ar fi amânat desemnarea premierului până săptămâna viitoare. Cine este favoritul pentru preluarea conducerii Guvernului de la București

Președintele român Nicușor Dan ar fi amânat desemnarea unui nou premier până săptămâna viitoare, scrie G4Media, citând surse.

Liderul PMP, Eugen Tomac, este favorit pentru conducerea unui guvern cu miniștri tehnocrați, au declarat marți pentru G4Media surse politice. De altfel, marți se aștepta ca președintele să facă nominalizarea noului premier, având în vedere că vineri, 5 iunie, se împlinește deja o lună de la căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu partidul extremist AUR.

Marți și miercuri, președintele Nicușor Dan a avut noi discuții separate cu liderii PSD, PNL și USR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au mai precizat aceleași surse.

Instalarea unui guvern tehnocrat nu este susținută însă de niciun partid, „potrivit informațiilor de la acest moment”, notează G4Media.

Parlamentul României a votat marți, 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat (PSD) și partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului Bolojan. Astfel, Guvernul Bolojan a fost demis.

Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, fiind adoptată „cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului” din România. Pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis, erau necesare cel puțin 233 de voturi.