Un fost președinte al parlamentului Ucrainei a fost ucis la Lvov. Făptașul era îmbrăcat ca un curier

Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, Andrii Parubii, a fost ucis la Lvov pe 30 august, relatează Hromadske. Potrivit „Suspilne”, atacatorul care l-a împușcat pe Parubii era îmbrăcat ca un curier de livrări. Totodată, „RBC-Ucraina” notează că la locul crimei au fost găsite cel puțin șapte gloanțe.

Conform Poliției Naționale, incidentul a avut loc în jurul amiezii în raionul Sîhiv din oraș. Șeful Administrației Regionale de Stat Lvov, Maksim Kozițki, a declarat că poliția caută deja autorul atacului.

Președintele Volodîmîr Zelenski a precizat că ministrul de Interne, Ihor Klimenko, și procurorul general, Ruslan Kravcenko, au raportat primele informații despre circumstanțele crimei.

Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate pentru anchetă și găsirea făptașului, asigură autoritățile ucrainene.

Fostul președinte al parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, s-a născut în regiunea Lvov, în orașul Șeptițki. Și-a făcut studiile la Universitatea Națională „Ivan Franko” din Lvov și la Politehnica din Lvov.

Cariera sa politică a început în Consiliul Regional Lvov, unde a fost deputat și ulterior vicepreședinte. Între 2007 și 2012, Parubii a fost deputat în Rada Supremă (al VI-lea legislativ).

În timpul Euromaidanului, conform sursei citate, a fost un participant activ, acționând ca lider al taberei de corturi și conducător al detașamentelor de Autoapărare a Maidanului. În 2014 a fost numit secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare (CNSA), însă a ocupat această funcție mai puțin de șase luni.

În 2016, Parubii a fost ales președinte al Radei, înlocuindu-l pe Volodimir Groisman, care devenise prim-ministru. A condus legislativul ucrainean până pe 28 august 2019.