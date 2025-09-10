UE ia în considerare o eliminare mai rapidă a petrolului și gazelor rusești, a anunțat președinta Comisiei europene

Uniunea Europeană ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși, ca parte a noilor sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri, 10 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce SUA au exercitat presiuni asupra Europei pentru a înceta achiziționarea de petrol rusesc, relatează Reuters.

Interdicția privind transportul maritim al țițeiului rusesc a redus importurile de petrol rusesc ale UE cu 90%, dar Ungaria și Slovacia continuă să importe prin conducte, iar Europa se așteaptă să achiziționeze aproximativ 13% din gazul său din Rusia în acest an, deși acest procent este în scădere față de 45% înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022, arată datele UE.

Oficialii UE se află la Washington pentru a discuta coordonarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, cu scopul de a-i tăia finanțarea pentru războiul din Ucraina. Cu toate acestea, diviziunile interne și necesitatea sprijinului global ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea unor astfel de măsuri, notează Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, în încercarea de a pune capăt războiului, le-a cerut săptămâna trecută liderilor europeni să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia, a declarat un oficial al Casei Albe. De asemenea, el a îndemnat UE să impună taxe de până la 100% asupra principalilor cumpărători de petrol rusesc, China și India, pentru a crește presiunea asupra Moscovei.

Într-un discurs adresat Parlamentului European, von der Leyen a declarat că UE „ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși, a flotei fantomă și a țărilor terțe” ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni care se află în pregătire.

Kremlinul a declarat luni că nicio sancțiune nu va forța Rusia să-și schimbe cursul în războiul din Ucraina.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, și comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, vor discuta joi, la Bruxelles, despre eforturile de restricționare a comerțului cu resurse energetice rusești.

„Facem tot ce putem pentru a accelera procesul”, a declarat Jorgensen miercuri, în fața jurnaliștilor.„Este foarte frustrant că încă importăm energie din Rusia în Europa. Asta înseamnă că contribuim indirect la finanțarea războiului lui Putin”.

Pe lângă interdicția privind transportul maritim de țiței, UE a impus un plafon de preț pentru achizițiile de petrol rusesc și a vizat cu sancțiuni peste 400 de tancuri petroliere, pentru a reduce transportul de petrol rusesc de către o flotă fantomă de nave nereglementate. În prezent, se negociază propuneri legislative pentru eliminarea completă a importurilor de petrol și gaze rusești până la 1 ianuarie 2028.