Ucraina prevede un deficit bugetar de 18,4% pentru 2026, afirmă prim-ministra. Cum s-a schimbat costului unei zile de război

Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri pentru eforturile sale de apărare, a declarat luni prim-ministra Iulia Svîrîdenko, scrie Reuters.

Proiectul de buget pentru 2026 prevede venituri de 2,8 trilioane de grivne (67 miliarde de dolari) și cheltuieli de aproximativ 4,8 trilioane de grivne, a declarat ea într-o postare pe aplicația Telegram.

„Acum, toată Ucraina trebuie să fie în armată sau pentru armată. Acest lucru se reflectă în bugetul de stat pentru 2026”, a declarat Svîrîdenko. „Prioritatea bugetară principală este securitatea și apărarea, reziliența noastră socială”.

Ucraina intenționează să-și mărească veniturile bugetare cu aproximativ 447 miliarde de grivne anul viitor, a declarat Svîrîdenko, fără a specifica însă măsurile pe care le va lua în acest sens.

Cea mai mare parte a veniturilor statului va fi direcționată către apărare. Cheltuielile bugetare pentru apărare vor crește cu 168,6 miliarde de grivne, ajungând la aproximativ 2,8 trilioane de grivne, sau aproximativ 27,2% din PIB-ul anului viitor.

Guvernul intenționează, de asemenea, să aloce 44,3 miliarde de grivne pentru producția internă de arme, au declarat oficialii.

Ministrul apărării, Denîs Șmîhal, a declarat că Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari anul viitor pentru apărare, întrucât luptele active de-a lungul a peste 1 000 de kilometri de front vor continua până în 2026. Aceasta include atât cheltuielile pentru armată, cât și aprovizionarea cu arme de la aliații occidentali ai Ucrainei.

În timp ce războiul cu Rusia se prelungește în al patrulea an, costurile conflictului sunt în creștere. Oficialii ucraineni au declarat că războiul costă în prezent aproximativ 172 de milioane de dolari pe zi, comparativ cu aproximativ 140 de milioane de dolari în urmă cu un an.

Având în vedere că cea mai mare parte a veniturilor statului este destinată armatei, Ucraina rămâne puternic dependentă de ajutorul financiar extern pentru a-și putea acoperi cheltuielile sociale și umanitare.

Cu toate acestea, Ucraina se confruntă cu dificultăți în mobilizarea ajutorului financiar din partea partenerilor săi. Contribuțiile din partea Statelor Unite, care erau odată cel mai mare donator al Ucrainei, au scăzut de când președintele Donald Trump a revenit la Casa Albă.

Uniunea Europeană este în prezent cel mai mare susținător financiar al Ucrainei. Guvernul solicită, de asemenea, un nou program de împrumuturi din partea Fondului Monetar Internațional.

Ministerul Finanțelor a declarat că proiectul de buget prevede aproximativ 2,1 trilioane de grivne (50 de miliarde de dolari) în finanțare externă pentru anul viitor.

Guvernul a purtat discuții cu UE, țările G7, FMI, Banca Mondială și alți parteneri cu privire la finanțarea pentru anul viitor, a declarat ministerul finanțelor.

Ministrul finanțelor, Serhii Marcenko, a estimat deficitul de finanțare pentru bugetul din 2026 la 16 miliarde de euro.