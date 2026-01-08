Sandu s-a întâlnit cu Costa, Von der Leyen și Zelenski în Cipru: „Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace”

„Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace” – cu această declarație a ieși președinta Maia Sandu pe 7 ianuarie, după lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul evenimentului de la Nicosia, șefa statului a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Totodată, aceasta a avut o întrevedere și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

Maia Sandu a relatat că a avut „discuții bune” cu liderii UE António Costa și Ursula von der Leyen.

„Progresul Moldovei pe calea sa către UE este remarcabil, dragă Maia Sandu. Moldova tocmai a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro și la spațiul de roaming UE. Astăzi, la Nicosia, continuăm să lucrăm împreună asupra următorilor pași către aderarea la UE. Ne asigurăm că toți moldovenii vor beneficia”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

La întrevederea cu Zelenski, șefa statului a fost informată despre „eforturile internaționale pentru o pace durabilă pe continent”. Liderii au discutat și despre cooperarea bilaterală și parcursul european al țărilor noastre.

„Extinderea UE înseamnă mai multă securitate și stabilitate pentru Europa. Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace”, a punctat Maia Sandu.

„R. Moldova susține Ucraina și vom continua să colaborăm strâns”, a mai menționat Maia Sandu.

Republica Cipru a preluat pentru a doua oară preşedinţia Consiliului European într-un context politic total diferit. Uniunii Europene i se cere acum să-şi redefinească rolul de actor politic în toiul unor tensiuni geopolitice prelungite atât în estul Europei cât şi în Orientul Mijlociu, conform unei analize Deutsche Welle.

Comentând actualul context, ex-ministra de Externe din Republica Cipru, Kozakou-Marcoullis, a subliniat că Europa se confruntă astăzi „cu provocări fără precedent, izvorâte din războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi din situaţia existentă în Orientul Mijlociu, într-un peisaj global care se schimbă rapid, cu o instabilitate în creştere”.

Potrivit fostei ministre de Externe, UE pare determinată să-şi asume un rol de conducere mai proeminent în vederea gestionării acestor provocări, conform Agendei Strategice adoptate de Consiliul European în 2024, valabile pe perioada 2024-2029. Ea a adăugat că este prin urmare natural ca agenda preşedinţiei cipriote să reflecte aceste priorităţi.