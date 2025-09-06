Trump redenumește Pentagonul în „Departamentul de Război”

Președintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un ordin executiv prin care Pentagonul devine oficial „Departamentul de Război”. „Este un nume mai potrivit, având în vedere situația actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, relatează CNN.

Ordinul permite folosirea noilor denumiri — „Secretar de Război”, „Departamentul de Război” și „Secretar Adjunct de Război” — în comunicările oficiale, ceremonii și documente. Imediat după semnare, Pentagonul a schimbat semnalistica biroului Secretarului Apărării, Pete Hegseth, iar site-ul defense.gov a fost redirecționat către war.gov.

Hegseth a afirmat că schimbarea nu e doar o redenumire, ci „o restaurație”, precizând că armata va „trece la ofensivă” și va „forma războinici, nu doar apărători”. Ordinul cere tuturor agențiilor federale să adopte noile titluri și îi solicită lui Hegseth să propună măsuri legislative și executive pentru redenumirea permanentă a Departamentului Apărării.

Deși fișa informativă menționează că ar fi nevoie de aprobarea Congresului, Trump a declarat că nu e sigur dacă acest pas este necesar. Ultima modificare de acest tip a avut loc în 1949, când președintele Harry Truman a transformat „Departamentul de Război” în „Departamentul Apărării”. Departamentul de Război a fost înfiinţat pentru prima dată de preşedintele George Washington atunci când a creat armata ţării.