Declarație comună a liderilor europeni privind Groenlanda: „Securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv SUA”

Liderii europeni au semnat o scrisoare comună prin care declară sprijin pentru Danemarca în legătură cu declarațiile făcute de Donald Trump, care a spus că SUA au nevoie „foarte mult” de Groenlanda.

Scrisoarea comună a fost semnată de președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, premierul polonez, Donald Tusk, premierul spaniol, Pedro Sánchez, premierul britanic, Keir Starmer și prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen. Aceștia au transmis că „securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și transatlantică.”

Anterior, Politico a relatat, cu referire la surse, despre planul președintelui SUA, Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, care putea fi realizat în 2026: Washingtonul va programa finalizarea acestui proces fie pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA pe 4 iulie, fie cu alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Pentru a realiza acest lucru, Trump va încerca să organizeze o „campanie de influență politică pentru a schimba echilibrul existent” în regiunea daneză cu o populație de 56000 de locuitori, a remarcat Mujtaba Rahman, director general al biroului european al think tank-ului Eurasia Group. Aceste măsuri ar putea include mituirea politicienilor locali pentru a consolida controlul militar și civil, a spus expertul, adăugând că riscul este „real și serios”.

„NATO arată clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni iau măsuri. Noi și mulți alți aliați ne-am intensificat prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța Arcticii și a descuraja adversarii. Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO.

Securitatea în Arctica trebuie, prin urmare, asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, printre care suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm.

Statele Unite sunt un partener esențial în acest demers, în calitate de aliat NATO și prin acordul de apărare dintre Regatul Danemarcei și Statele Unite din 1951. Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda, și numai ele, sunt cele care decid în chestiunile care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în textul scrisorii comune.