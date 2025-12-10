Sute de protestatari s-au adunat la București și Cluj-Napoca, manifestând pentru o justiție independentă. Se scandează: „Vrem dreptate, nu imunitate” și „magistrați independenți, nu obedienți”

Sute de persoane s-au adunat miercuri seara în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din București, în contextul investigației Recorder despre situația justiției din România. Manifestanții scandează lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrați independenți, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți” sau „Lia, nu uita, te așteaptă Rahova” și „Predoiu demisia”, relatează G4Media.

Recorder.ro a publicat marți seara un documentar despre situația justiției din România, cu o zi înainte ca Curtea Constituțională a României să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Numărul manifestanților din fața CSM a urcat la aproape 1 000, scrie HotNews.ro. „Jos, Voineag!” – strigă protestatarii, cerând demisia șefului DNA, Marius Voineag. „Ne-am săturat cât ați furat!” și „Hoții prinși, nu prescriși”, mai strigă mulțimea.

Protestatarii cer și demisia și fostului ministru al Justiției, în prezent ministru de Interne, Cătălin Predoiu. „Fără prescripție pentru corupție”, strigă ei.

Și la Cluj-Napoca se protestează, miercuri seara, în fața Judecătoriei Cluj-Napoca. Peste 100 de manifestanți strigă: „demisia, demisia”, nemulțumiți de abuzurile din sistemul judiciar, după apariția investigației Recorder.

Protestul „pentru o justiție independentă” a fost anunțat miercuri pe Facebook, la o zi după materialul de investigație „Justiție capturată” realizată de Recorder.

„Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, reclamă organizatorii protestului.

Inițiatorii protestului cer, printre altele, „schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri, cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează”.

„Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere”, au mai transmis aceștia.

Documentarul „Justiție Capturată” realizat de jurnaliștii Mihai Voinea și Andreea Pocotilă de la Recorder comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate și încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar din România, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat.