Statele membre G7 îndeamnă Belarusul să pună capăt „imediat” crizei migraţiei la frontierele UE

Marile puteri din cadrul G7 îndeamnă joi Belarusul să pună capăt „imedat” crizei migraţiei la frontierele Uniunii Europene (UE) şi acuză Minskul de faptul că încearcă ”să deturneze atenţia” de la încălcări ale dreptului internaţional şi drepturilor omului, relatează AFP.

Şefii diplomaţiilor Regatului Unit, care deţine preşedinţia rotativă a G7, Franţei,, Statelor Unite, Canadei, Germaniei, Italiei, Japoniei şi UE ”condamnă orchestrarea de către regimul belarus a imigraţiei ilegale la frontierele sale”, într-un comunicat.

„Cerem regimului să-şi înceteze imediat campania agresivă şi de exploatare, pentru a evita noi morţi şi noi suferinţe”, solicită ei.

„Faptele regimului belarus constituie o tentativă de deturnare a atenţiei de la dispreţul său permanent faţă de dreptul internaţional, libertăţile fundamentale şi drepturile omului, inclusiv ale propriului popor”, denunţă miniştrii.

Spokesperson of Belarusian President Alexander Lukashenko on migrant crisis:



– Merkel and Lukashenko discussed mechanism to resolve the crisis

– Belarus will help up yo 5,000 migrants to return to their countries

– EU should take in up to 2,000 migrants in Belarus-Poland border pic.twitter.com/ULDqPQiDHb