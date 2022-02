Se încheie „tăcerea” Japoniei. Niponii se alătură sancțiunilor împotriva Rusiei￼

Premierul nipon, Fumio Kishida, susține că Japonia va aplica sancțiuni oficialilor ruși de rang înalt, inclusiv președintelui Vladimir Putin, și va acorda Ucrainei un ajutor umanitar de urgență, în valoare de 100 de milioane de dolari. Despre acest lucru a vorbit și secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a scris pe contul său de Twitter că Japonia, Statele Unite și partenerii lor din G7 sunt hotărâți să „oprească împreună agresiunea Rusiei în Ucraina.”



„Japonia, Statele Unite și partenerii noștri G7 suntem hotărâți, împreună, să oprim agresiunea Rusiei în Ucraina. Sancțiunile financiare ale Japoniei le oglindesc pe ale noastre și demonstrează unitatea și hotărârea noastră de a pune capăt războiului pornit de Rusia,” a scris Antony Blinken, pe contul său de Twitter.

Japan, the United States, and our G7 partners stand resolutely together to stop Russia’s aggression in Ukraine. Japan’s comprehensive financial sanctions mirror ours and demonstrate our unity and resolve to end Russia’s war of choice.