Nicușor Dan, apel după ce aproape 200 de magistrați s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție după ce aproape 200 de magistrați s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Acesta a notat că atunci când „200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”.

„Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected]. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]”, a scris acesta pe Facebook.

Aproape 180 de magistrați s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, într-un mesaj publicat pe 11 decembrie de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, la o zi după investigația realizată de Recorder, „Justiția capturată”.

Documentarul „Justiție Capturată” realizat de jurnaliștii Mihai Voinea și Andreea Pocotilă de la Recorder comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate și încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar din România, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat.

Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele, acestea sunt consecințele unui sistem capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Potrivit investigației, pactul dintre cele două tabere arată așa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiție, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistrați, iar această mână de magistrați a oferit la schimb o justiție care nu-i mai deranjează pe cei puternici.

Curtea de Apel București a organizat joi, 11 decembrie, în premieră, o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor dezvăluite de jurnaliștii de la Recorder în investigația „Justiția capturată”.

În debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar înainte de președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie și a declarat că este alături de judecătorul Laurențiu Beșu, care a criticat șefii justiției în documentarul Recorder și a spus că „sunt terorizați cu acțiuni disciplinare”.