Premierul a mulțumit României pentru spijinul acordat în gestionarea crizei de poluare de pe râul Nistru și crizei energetice: „România rămâne unul dintre principalii parteneri ai țării noastre”

În cadrul vizitei oficiale la București, prim-ministrul, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan și omologul său român, Ilie Bolojan. În cadrul întâlnirii, premierul a mulțumit părții române pentru sprijinul prompt oferit R. Moldova în gestionarea crizei de poluare de pe râul Nistru, dar și celui oferit în contextul crizei energetice, generate tot de atacurile Rusiei asupra liniei Vulcănești–Isaccea.

Munteanu a menționat că „România rămâne unul dintre principalii parteneri ai țării noastre în promovarea reformelor, aprofundarea cooperării economice și realizarea proiectelor”.

Oficialii au accentuat că, în contextul provocărilor majore generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, colaborarea strânsă în proiecte de conectivitate energetică și infrastructură este vitală pentru siguranța noastră comună.

„R. Moldova este și va rămâne o preocupare importantă pentru România. Vom continua să sprijinim integrarea sa în Uniunea Europeană și o integrare a celor două economii”, a menționat Nicușor Dan.

Totodată, potrivit Guvernului, părțile au analizat stadiul implementării proiectelor comune de interconectare, îmbunătățirea condițiilor de tranzit la frontieră pentru cetățeni și mărfuri, precum și colaborarea strategică în domeniile infrastructurii energetice și de transport, cu accent asupra preluării de către Portul Constanța a Portului Giurgiulești și a realizării Autostrăzii A8, Pașcani-Iași-Ungheni.

„România susține parcursul european al R. Moldova și salută începerea negocierilor tehnice cu Uniunea Europeană. Vom sprijini continuarea acestui proces și la nivel politic. În același timp, experții români colaborează cu administrația de la Chișinău pentru alinierea legislației și practicilor la standardele europene”, a afirmat premierul Bolojan.

Munteanu a mai efectuat o vizită în România, de când ocupă funcția de premier. El a fost la București în noiembrie 2025. Aceasta fusese și prima sa vizită oficială în calitate de prim-ministru.