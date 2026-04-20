Ucraina a lovit pentru a doua oară într-o săptămână o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, provocând un incendiu de proporții

Forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Tuapse, situată în regiunea Krasnodar din Rusia, în cadrul unui atac desfășurat în noaptea de 20 aprilie, lovind parcul de rezervoare și provocând un incendiu, a declarat Statul Major General al Ucrainei, conform Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a confirmat atacul „în portul maritim din Tuapse”, fără a preciza ținta lovită în cadrul atacului. Kondratiev a afirmat că o persoană a fost ucisă și alta rănită în urma atacului.

Canalele media rusești de pe Telegram, citând relatările unor rezidenți, au raportat explozii în zona portului. S-au observat flăcări mari emanând din zonă, pe fondul informațiilor conform cărora cel puțin două rezervoare de stocare ardeau la rafinărie.

Acesta este al doilea atac asupra rafinăriei din Tuapse în decurs de o săptămână, după ce instalația a fost incendiată în mod similar în urma unui atac desfășurat în noaptea de 16 aprilie.

Pe lângă rafinăria de petrol, Ucraina a lovit depozitul de petrol din Hvardiiske, situat în Crimeea ocupată de Rusia, precum și două nave de debarcare din seria Proiect 1171 și Proiect 775. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare, a declarat Statul Major General.

Mai târziu în cursul dimineții de luni, 20 aprilie, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF), Robert Brovdi, a confirmat atacul, precizând că acesta a fost o operațiune comună a USF, a Forțelor de Operațiuni Speciale și a agenției de informații militare HUR.

Rafinăria de petrol din Tuapse, o instalație a companiei Rosneft, este una dintre cele mai mari 10 rafinării de petrol din Rusia. Rafinăria are o capacitate de rafinare de aproximativ 12 milioane de tone de țiței pe an.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse în ultimele luni, având ca obiectiv reducerea celei mai importante surse de venit a Kremlinului — impulsionată de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului care a urmat războiului din Iran, notează Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 19 aprilie că atacurile de lungă distanță ale Kievului asupra infrastructurii petroliere ruse au provocat pierderi de cel puțin 2,3 miliarde de dolari din veniturile din petrol pentru Rusia numai în luna martie. În acea lună, atacurile cu drone ucrainene de lungă distanță și confiscarea tancurilor din flota fantomă ar fi blocat aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei.