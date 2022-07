România și Ucraina discută despre investiții în reconstrucția ecologică a peisajelor devastate de război

Proiectele de reconstrucţie a Ucrainei, care includ investiţii în imediata vecinătate a României, vor fi sprijinite de către autorităţile române, care vor debloca toate procedurile administrative care adesea consumă timp, a spus joi, 14 iulie, secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) din România, Ionuţ Sorin Banciu, transmite Digi 24.

Acesta a avut o întrevedere cu ministrul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina, Ruslan Strilets, în marja Consiliului informal al miniştrilor Mediului din UE, organizat la Praga, în cadrul căreia s-a discutat despre impactul asupra mediului produs de agresiunea militară rusească, despre evaluarea detaliată a acestor pagube de mediu şi despre soluţiile de refacere şi reconstrucţie ecologică a peisajelor devastate de război.

„Atmosfera plăcută a fost umbrită de discuţiile despre impactul războiului din Ucraina asupra oamenilor şi naturii, despre care am discutat cu ministrul mediului din Ucraina, Ruslan Strilets, şi cu ministrul mediului din Bulgaria, Borislav Sandov. Am abordat teme diverse, de la rănile pe care războiul din vecinătatea noastră le lasă pentru mult timp, dar şi despre traseul european al Ucrainei şi sprijinul pe care România şi Bulgaria îl pot oferi vecinilor noştri. Am fost foarte impresionat de optimismul şi energia pozitivă a ministrului ucrainean, în contextul extrem de complicat din Ucraina.