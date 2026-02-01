Redeschiderea principalului punct de trecere a frontierei din Gaza este preconizată pentru luni, după aproape doi ani

Principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, situat în Rafah, se va redeschide luni pentru palestinieni, a anunțat Israelul, pregătirile fiind în curs de desfășurare la principalul punct de acces al enclavei devastate de război, care a fost în mare parte închis timp de aproape doi ani, potrivit Reuters.

Înainte de război, punctul de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul era singura ieșire directă pentru majoritatea locuitorilor din Gaza către lumea exterioară, precum și un punct cheie de intrare a ajutoarelor în teritoriu. Acesta a fost în mare parte închis din mai 2024 și se află sub controlul militar israelian pe partea din Gaza.

COGAT, unitatea militară israeliană care supraveghează coordonarea umanitară, a declarat că punctul de trecere va fi redeschis în ambele direcții doar pentru rezidenții din Gaza care se deplasează pe jos, iar funcționarea acestuia va fi coordonată cu Egiptul și Uniunea Europeană.

„Astăzi este în curs de desfășurare un program pilot pentru testarea și evaluarea funcționării punctului de trecere. Se preconizează că deplasarea rezidenților în ambele direcții, intrarea și ieșirea din Gaza, va începe mâine”, a declarat COGAT într-un comunicat.

Un oficial palestinian și o sursă europeană apropiată misiunii UE au confirmat detaliile pentru Reuters.

Israelul a declarat că punctul de trecere va fi deschis, sub stricte controale de securitate, numai pentru palestinienii care doresc să părăsească enclava devastată de război și pentru cei care au fugit de luptele din primele luni ale războiului, pentru a se întoarce.

Mulți dintre cei care ar urma să plece sunt bolnavi sau răniți, care au nevoie de îngrijiri medicale în străinătate. Ministerul palestinian al sănătății a declarat că există 20 de mii de pacienți care așteaptă să părăsească Gaza.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat că punctul de trecere poate primi între 150 și 200 de persoane în total, în ambele direcții. Vor fi mai multe persoane care vor pleca decât cele care se vor întoarce, deoarece pacienții pleacă împreună cu însoțitori, a adăugat oficialul.

„(Punctul de trecere Rafah) este linia noastră de salvare, pentru noi, pacienții. Nu avem resursele necesare pentru a fi tratați în Gaza”, a declarat Moustafa Abdel Hadi, un pacient cu probleme renale internat într-un spital din centrul Gazei, care așteaptă un transplant în străinătate.

„Dacă războiul a afectat o persoană sănătoasă cu 1%, pe noi ne-a afectat cu 200%”, a spus el, stând pe scaun în timp ce primea tratament de dializă la Spitalul Martirilor Al-Aqsa. Cererea lui de călătorie, a spus el, a fost aprobată.

Doi oficiali egipteni au declarat că cel puțin 50 de pacienți palestinieni vor fi procesați duminică pentru a traversa Rafah în Egipt pentru tratament. În primele câteva zile, aproximativ 200 de persoane, pacienți și membrii familiilor lor, vor traversa zilnic în Egipt, au spus oficialii, cu 50 de persoane care se vor întoarce în Gaza pe zi.

Listele cu locuitorii din Gaza care urmează să treacă prin punctul de trecere au fost trimise de Egipt și aprobate de Israel, a spus oficialul.

Redeschiderea punctului de trecere a frontierei a fost o cerință a primei faze a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas.

Însă armistițiul, care a intrat în vigoare în octombrie după doi ani de lupte, a fost zguduit în repetate rânduri de valuri de violență.

Atacurile israeliene în Gaza au ucis peste 500 de palestinieni de la intrarea în vigoare a armistițiului, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, iar militanții palestinieni au ucis patru soldați israelieni, potrivit autorităților israeliene.

Sâmbătă, Israelul a lansat unele dintre cele mai intense atacuri aeriene de la încetarea focului, ucigând cel puțin 30 de persoane, în ceea ce a numit o reacție la încălcarea armistițiului de către Hamas vineri, când militanții au ieșit dintr-un tunel în Rafah.

Următoarele faze ale planului lui Trump pentru Gaza prevăd predarea guvernării către tehnocrații palestinieni, depunerea armelor de către Hamas și retragerea trupelor israeliene din teritoriu, în timp ce o forță internațională menține pacea și Gaza este reconstruită.