Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza, care prevede și o posibilă cale către un stat palestinian suveran

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Rezoluția prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, care ar urma să dezarmeze Hamas. La textul inițial a fost adăugată și o mențiune privind o posibilă cale către un stat palestinian suveran, scrie Reuters.

China și Rusia s-au abținut de la vot, iar toți ceilalți 13 membri ai Consiliul de Securitate al ONU au votat pentru. Trimisul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că este trasat „un nou curs în Orientul Mijlociu, pentru israelieni, pentru palestinieni și pentru toți oamenii din regiune deopotrivă”.

Reuters scrie că rezoluția conferă autoritate generală de supraveghere unui „Consiliu de pace” prezidat de Trump, dar a cărui componență încă nu este certă. Consiliul trebuie să raporteze ONU, dar nu este ținut să respecte cererile ONU sau pe cele ale Autorității Palestiniene din Cisiordania. De asemenea, documentul aprobat solicită crearea unui comitet tehnocrat palestinian care ar trebui să guverneze Fâșia Gaza.

Mandatul Forțelor de Siguranță Palestiniene (denumite ISF) este de a dezarma și dezmembra grupările armate din Gaza, inclusiv Hamas, dar nici aici nu este clar dacă țările care vor trimite trupe de menținere a păcii vor dori să intre într-o confruntare armată cu Hamas, scrie sursa citată. Nicio țară nu s-a angajat până acum să trimită forțe de menținere a păcii în Gaza. Imediat după vot, Hamas a reiterat că nu se va dezarma.

Reuters scrie că SUA ar fi acceptat includerea unei referiri la o Palestină independentă și suverană pentru sprijinul din partea lumii arabe, de unde se așteaptă să vină militarii pentru forța de menținere a păcii (ISF).

Deși prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a reafirmat opoziția fermă a guvernului său față de crearea unui stat palestinian, înainte de vot, ulterior el a acceptat cu formularea rezoluției.

Donald Trump a declarat că votul este „un moment de proporții istorice”, precizând că „mai multe alte vești interesante vor fi făcute în următoarele săptămâni”.