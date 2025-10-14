Războiul comercial se extinde pe mare: SUA și China introduc taxe portuare reciproce

Statele Unite și China au început marți, 14 octombrie, să impună taxe portuare suplimentare companiilor de transport maritim care livrează mărfuri, transformând „apele internaționale” într-un nou front al războiului comercial dintre cele două marii economii ale lumii, relatează agenția britanică de știri Reuters.

Reluarea unui război comercial de amploare a devenit tot mai probabilă săptămâna trecută, după ce Beijingul a anunțat extinderea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare, iar președintele american Donald Trump a amenințat cu creșterea tarifelor la produsele chinezești.

Ambele părți au încercat să calmeze piețele și investitorii, subliniind cooperarea dintre echipele lor de negociere și posibilitatea de a găsi o cale de ieșire din impas.

Autoritățile din China au anunțat că au început colectarea unor taxe speciale pentru navele deținute, operate, construite sau înregistrate sub pavilion american, dar au precizat că navele construite în China vor fi exceptate de la aceste taxe.

Potrivit informațiilor publicate de CCTV, prevederile includ și alte scutiri, printre care navele goale care intră în șantierele navale chineze pentru reparații.

Taxele suplimentare impuse de China vor fi percepute la primul port de intrare al unei călătorii sau pentru primele cinci călătorii efectuate într-un an, în baza unui ciclu anual de facturare care începe la data de 17 aprilie.

La începutul acestui an, administrația președintelui american Donald Trump a anunțat planuri de a impune taxe asupra navelor ce au legături cu China, în încercarea de a reduce influența acesteia asupra industriei maritime globale și de a sprijini construcțiile navale din Statele Unite.

O investigație desfășurată în timpul administrației fostului președinte Joe Biden a arătat că Beijingul recurge la politici și practici incorecte pentru a domina sectoarele globale de transport maritim, logistică și construcții navale, deschizând astfel calea pentru sancțiunile propuse.

Autoritățile din China au reacționat săptămâna trecută, anunțând propriile taxe portuare pentru navele cu legături cu SUA, cu aplicare din aceeași zi în care au intrat în vigoare taxele americane.

Analiștii estimează că operatorul de transport maritim COSCO, deținut de statul chinez, va fi cel mai afectat, suportând aproape jumătate din costurile estimate la 3,2 miliarde de dolari ale sectorului de transport.

Ministerul chinez al Comerțului a îndemnat marți Statele Unite să „corecteze practicile eronate” și să revină la dialog și consultări.