Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a declarat pentru publicația Delfi că va continua să vorbească deschis despre amenințarea reprezentată de Rusia.

Potrivit agenției Reuters, reprezentanți ai Pentagonului ar fi îndemnat țările baltice, inclusiv Estonia, să evite declarațiile prea dure la adresa Moscovei.

„Nu intenționez să mă abțin. Putin este un dictator care ucide femei și copii. Și va continua să facă acest lucru până când va fi forțat să-și schimbe cursul”, a afirmat Michal. Potrivit acestuia, încercările de a intra în „grațiile dictatorilor” duc doar la „umilință și, în cele din urmă, nu contribuie la apărarea libertății”.

Estonia contribuie la apărarea flancului estic al NATO, alocând în acest scop aproape 7% din PIB, a subliniat premierul. Totodată, disponibilitatea de a „numi lupul lup, și nu un cățeluș de pădure” este, de asemenea, necesară pentru „asigurarea securității”, a declarat premierul Estoniei, precizând că poziția fermă și declarațiile clare ale Estoniei „nu lasă Rusia să-și găsească liniștea”.

Anterior, agenția Reuters a relatat, citând surse, că reprezentanți ai Pentagonului au cerut Lituaniei, Letoniei și Estoniei să-și tempereze retorica la adresa Moscovei.

Drept exemplu de declarații nepotrivite, șeful Biroului pentru politici al Pentagonului, Elbridge Colby, a menționat afirmația despre „un șobolan încolțit”. La aceasta s-a referit, la sfârșitul lunii septembrie, Kristen Michal, când a vorbit despre intensificarea cazurilor de sabotaj și l-a comparat pe Vladimir Putin cu un șobolan încolțit.