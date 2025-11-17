Propaganda rusă pătrunde în Kârgâzstan: Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune

În Kârgâzstan se lansează un nou post de televiziune, „Nomad”, legat de canalul propagandistic Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și de o organizație controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, candamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Potrivit unei investigații publicate de „Radio Azattyk” (Serviciul kazah al Radio Europa Liberă, n.r.), citată de Meduza, noua platformă, despre care se așteaptă să promoveze o agendă pro-rusă, a reușit deja să atragă jurnaliști cunoscuți din alte instituții media ale țării.

Despre crearea postului TV „Nomad” se știe de câteva luni. Potrivit „Radio Azattyk”, recrutarea angajaților pentru noul canal a fost coordonată de redactori care au activat anterior în biroul din Kârgâzstan al agenției ruse Sputnik. Una dintre funcțiile-cheie în noul proiect a fost preluată de editorul-șef al Sputnik Kârgâzstan, Erkin Alymbekov, iar soția acestuia, jurnalista Svetlana Akmatalieva de la Compania Națională de Televiziune și Radio (NTRK), instruiește noii angajați.

Echipa pentru „Nomad” este completată inclusiv din alte redacții din Kârgâzstan. Mai mulți jurnaliști au plecat spre noul canal de la principalul post public de televiziune, UTRK, dar și de la „7 Kanal”.

Potrivit directorului „7 Kanal” și președintelui Uniunii Jurnaliștilor din Kârgâzstan, Ilyazbek Baltashev, jurnaliștii își schimbă locul de muncă din cauza salariilor mai mari oferite, iar instituțiile media locale nu pot concura pe piața muncii cu „marile redacții din afară”. Nu este clar din ce surse va fi finanțat noul canal. Baltashev afirmă însă că „a auzit că ar putea fi finanțat de Rusia”.

Producătoarea noului canal este Anna Abakumova, cetățeană a Federației Ruse, care anterior a lucrat în cadrul trustului media RT. După declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Abakumova a realizat reportaje din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia — din regiunile Luhansk și Donețk, inclusiv din Mariupolul distrus. „Radio Azattyk” o descrie pe Abakumova drept „discipola sau apropiata colaboratoare a Margaretei Simonian, redactora-șefă a RT”.

Jurnaliștii angajați la „Nomad” sunt instruiți în centrul „Eurasia”, afirmă surse ale „Radio Azattyk” „familiarizate cu situația”.

În Kârgâzstan, Șor și structurile sale au desfășurat deja o activitate amplă, spun autorii anchetei: au deschis cursuri de jurnalism și alte specialități, au donat autobuze unor școli, au construit parcul „Eurasia” în Bișkek și au inaugurat magazine sociale.

„Din câte știu, organizația Eurasia desfășoară traininguri media pentru jurnaliști și studenți. Legăturile ei cu Rusia sunt, de asemenea, evidente. Este la fel de clar că duce jurnaliști în Rusia și îi instruiește acolo. La aceste traininguri, lecții și tururi de presă vedem și angajați ai unor instituții media care au legături directe sau indirecte cu guvernul nostru”, a declarat experta media Asel Sooronbaeva.

Analistul Ruslan Akmatbek consideră că noul canal TV cu legături rusești reprezintă un instrument de influență asupra Kârgâzstanului, mai ales în contextul deteriorării relațiilor Rusiei cu Armenia, Azerbaidjan și Moldova.

„Acum, în general, asistăm la un element al războiului informațional. Ei vor să folosească aici toate metodele. Consideră că, promovând propaganda Kremlinului prin propriile canale TV, iar apoi prin presa locală, vor obține un control deplin asupra Kârgâzstanului. Liderii din Asia Centrală își dezvoltă relațiile cu Occidentul, pe de o parte, cu Turcia, pe de altă parte, și cu China. (…) În acest context, Rusia se teme să-și piardă influența în regiune. (…) Știm că Rusia cheltuie sume enorme pentru propagandă, iar deschiderea unui post TV local face parte din această strategie. Este o garanție că vor încerca să ne mențină în sfera lor de influență încă mult timp”, afirmă Akmatbek.

Organizația necomercială „Eurasia” a fost înregistrată la Moscova la începutul lunii aprilie 2024 pe numele fostei trezoriere a fostului Partid „Șor”, Nelli Parutenco. Potrivit Nokta.md, care face trimitere la o hotărâre a Comitetului executiv de la Comrat, organizația „Eurasia” este „sponsorul” care ar face niște plăți lunare către unii pensionari și bugetari din regiunea găgăuză prin intermediul băncii rusești „Promsvyazbank”. Președintă a Consiliului de administrație al organizației „Eurasia” este deputata Dumei de stat Aliona Arșinova de la Partidul Rusia Unită. Activitățile organizației și declarațiile lui Ilan Șor legate de acestea sunt mediatizate pe larg la posturile rusești de televiziune.