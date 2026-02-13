Prim ministrul Ilie Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei

Prim-ministrul român Ilie Bolojan a declarat vineri, 13 februarie, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, scrie Agerpres.

„Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte, la final de an, am dat comunicat de presă. (…) Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei pe acest program de susținere financiară”, a afirmat Bolojan, la postul de radio Europa FM, întrebat despre suma în care s-ar încadra pachetul financiar acordat de România în ajutorarea Ucrainei și cât a contribuit această alocare ca procentaj la deficitul bugetar.

Prim-ministrul a precizat că a fost vorba despre o alocare bugetară la NATO, subliniind importanța pentru siguranța națională a acestui demers.