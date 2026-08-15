Președintele Coreei de Sud propune reluarea dialogului cu Phenianul și înlocuirea armistițiului cu un acord de pace

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a propus reluarea dialogului cu Coreea de Nord pentru instituirea unei relații de coexistență pașnică și înlocuirea armistițiului care a pus capăt luptelor din Războiul Coreean cu un acord de pace, transmite Reuters.

Într-un discurs susținut astăzi, 15 august, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominația colonială japoneză, Lee a declarat că cele două Corei trebuie să reia negocierile și să creeze mecanisme menite să prevină izbucnirea unui nou conflict militar.

Războiul Coreean, desfășurat între 1950 și 1953, s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace. Astfel, din punct de vedere juridic și formal, cele două state se află în continuare într-o situație de conflict.

Lee a pledat pentru negocieri între Coreea de Nord și celelalte părți implicate în conflict, inclusiv pentru găsirea unor soluții care să limiteze în mod eficient capacitățile nucleare ale Phenianului, scrie sursa citată.

Președintele sud-coreean a promis, de asemenea, că Seulul va continua să adopte măsuri pentru reducerea tensiunilor și va consolida mecanismele de protecție împotriva unei eventuale escaladări militare.

Relațiile dintre Seul și Phenian rămân tensionate

Propunerea lui Lee vine într-un moment în care relațiile dintre cele două Corei sunt profund deteriorate. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a renunțat la politica de reunificare și a desemnat Coreea de Sud drept „statul cel mai ostil”, ordonând totodată consolidarea apărării la frontieră.

Reuters scrie că Phenianul a respins până acum inițiativele de dialog lansate de Lee și a criticat planurile Seulului privind submarinele cu propulsie nucleară, precum și exercițiile militare comune ale Coreei de Sud și Statelor Unite, pe care le consideră provocatoare.

În discursul său, Lee a vorbit și despre relațiile cu Japonia. Președintele sud-coreean a spus că cele două țări trebuie să abordeze problemele istorice, dar să păstreze deschisă calea către cooperare. El și-a exprimat speranța într-o nouă perioadă de 60 de ani de pace și prosperitate între Seul și Tokyo, descriind Japonia drept „un vecin apropiat”.