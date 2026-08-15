Elevii din toate instituțiile de învățământ din țară vor începe noul an de studii cu lecția „Independența care ne unește”. Detalii de la MEC

Anul de studii 2026–2027 va începe în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova cu o lecție tematică dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței. Lecția, intitulată „Independența care ne unește”, va avea loc pe 1 septembrie, în clasele I–XII, anunță Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit ministerului, elevii vor avea ocazia să descopere principalele etape ale drumului Republicii Moldova spre Independență, să discute despre transformările prin care a trecut țara în perioada 1991–2026 și despre rolul fiecărei generații în dezvoltarea statului.

Activitățile vor fi organizate în jurul a trei direcții: „Drumul spre Independență”, „Simbolurile și valorile Independenței” și „Independența care ne unește”.

În cadrul lecțiilor vor fi abordate evenimentele din perioada 1989–1991, Declarația de Independență, precum și principalele schimbări prin care a trecut Republica Moldova în cei 35 de ani de la proclamarea independenței. Elevii vor discuta și despre simbolurile de stat, limba română, patrimoniul istoric, cultural și natural al țării și valorile unei societăți democratice.

Ministerul precizează că un accent aparte va fi pus pe ideea Independenței ca responsabilitate a fiecărei generații. Printre valorile care vor fi discutate se numără libertatea, demnitatea umană, pacea, solidaritatea, integritatea, participarea civică, justiția și statul de drept.

Elevii vor fi invitați să răspundă la întrebări precum ce înseamnă Independența pentru generația de astăzi, cum poate fi consolidată și care poate fi contribuția fiecăruia la dezvoltarea Republicii Moldova.

Pentru a sprijini profesorii în organizarea lecției, Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Europei, a elaborat materiale didactice adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de școlaritate. Acestea includ sugestii de activități și sarcini care pot fi ajustate în funcție de specificul fiecărei clase și comunități.

De asemenea, profesorii vor putea participa la ateliere dedicate organizării primei lecții, unde vor fi prezentate materialele și modalitățile de utilizare a acestora la clasă.

Potrivit Ministerului Educației, lecția „Independența care ne unește” face parte din activitățile dedicate Decadei educației pentru valorile naționale și urmărește să creeze, la începutul noului an școlar, un spațiu de dialog și reflecție asupra valorilor care unesc societatea.