Poetul și activistul pro-european Zviad Ratiani din Georgia, condamnat la doi ani de închisoare

Un tribunal georgian l-a condamnat joi, 9 octombrie, pe poetul și activistul pro-european Zviad Ratiani la doi ani de închisoare pentru nerespectarea ordinelor Poliției în timpul unui protest anti-guvernamental în iunie, relatează AFP, citată de G4Media.

Georgia este afectată de o criză politică de la alegerile legislative din octombrie 2024, câștigate de partidul de guvernământ Visul Georgian, dar al căror rezultat este contestat de opoziția pro-europeană, transmite Agerpres.

Manifestații au loc periodic la apelul opoziției pentru a protesta față de politicile guvernului, pe care îl acuză de autoritarism.

Joi, un tribunal din Tbilisi l-a găsit vinovat pe Zviad Ratiani de „nerespectarea ordinelor Poliției” și l-a condamnat la doi ani de închisoare, a declarat pentru AFP avocatul său, Keti Chutlachvili.

Considerat cel mai cunoscut poet georgian contemporan şi un fervent susținător al apropierii de UE, Ratiani a fost arestat în iunie în fața clădirii parlamentului din Tbilisi în timpul unui protest.

Procurorii l-au acuzat de agresarea unui ofițer de Poliție.

Ratiani mai fusese arestat și a susținut că a fost bătut în timp ce se afla în arest în urma unui protest anul trecut. El a petrecut atunci o săptămână în detenție.

Premierul georgian Irakli Kobakhidze a promis represalii împotriva opoziției weekendul trecut, după o demonstrație în care protestatarii au încercat să intre în palatul prezidențial, dar au fost respinși de Poliție.

Manifestația a fost organizată după alegerile locale din Georgia, boicotate de o parte a opoziției și câștigate de partidul Visul Georgian.

De la alegerile legislative din 2024, guvernul georgian a arestat zeci de opozanți și activiști, a înăsprit legislația represivă și a crescut presiunea asupra presei independente.