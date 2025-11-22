Președinta Maia Sandu a declarat că „stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei”. Declarația a fost făcută pe 22 noiembrie, în contextul discuțiilor privind „planul de pace” propus de SUA pentru încheierea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Declarația președintei Sandu a fost criticată de președintele socialiștilor Igor Dodon, care a lansat o serie de falsuri.

„Stabilitatea Europei depinde de faptul că independența, suveranitatea și securitatea Ucrainei sunt garantate pe deplin. Unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru a asigura o pace durabilă”, a scris Maia Sandu pe X.

Declarația președintei a stârnit o reacție din partea președintelui socialiștilor, Igor Dodon. Acesta a acuzat-o că „nu gândește independent” și a învinuit-o că împreună cu „cei de la Bruxelles” ar urma „interesele lor economice și de grup”.

„Este în interesul național al Republicii Moldova și este dorința moldovenilor ca să fie instaurată pacea la vecini și între vecini. Pacea în regiune va impulsiona dezvoltarea în Europa și în întreaga lume. Aceasta înțelege bine președintele Ungariei Viktor Orban, acesta o înțeleg alți lideri politici suveraniști. Numai Maia Sandu și globaliștii sorosiști nu vor să vadă realitatea în mod obiectiv”, a scris Igor Dodon.

Faptul că miliardarul și filantropul american George Soros controlează elitele diferitelor țări din Europa de Est și urmează propriile interese aici este una dintre narațiunile răspândite în mod constant, sub diferite forme, de Kremlin în ultimii ani. Ele au fost dezmințite, pe măsură ce apăreau, de portalul StopFals.md.

Premierul Orban acuză occidentalii că ar fi de vină pentru războiul Rusiei în Ucraina şi că Bruxelles-ul „nu doreşte să pună capăt vărsării de sânge”. El pledează pentru „normalizarea” relaţiilor cu Rusia şi pentru anularea sancţiunilor impuse acesteia. Ungaria este singura ţară din UE care a arătat cum pot fi derulate în continuare afacerile cu Rusia, chiar şi pe timp de război.