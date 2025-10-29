Pentagonul retrage o parte dintre trupele americane din România. Nicușor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. „Numărul trupelor revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina”, a menționat președintele României într-o postare pe rețele sociale.

Nicușor Dan, subliniază că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.”

De asemenea, președintele României mai adaugă că forțele europene partenere vor compensa numărul de soldați americani care vor fi retrași din România.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, acesta a accentuat că parteneriatul strategic între România și SUA „rămâne în aceiași parametri”. Nicușor a menționat că infrastructura strategică dezvoltată la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, iar trupele americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua.

Statele Unite își retrag circa 800 de militari din România, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Potrivit acestora, anunțul a fost făcut luni în cadrul oficial NATO. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Informația a fost confirmată ulterior de ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, care a spus că „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate”.